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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.

GİRİŞ TARİHİ: 24.01.2025, 11:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.01.2025, 13:43
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Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te işlenen ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturan üfürükçü olayında bugün sıcak gelişmeler yaşandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'yı 'ölüm büyüsü' ile tehdit eden Gönül Derman Aytimur, gözaltına alınmıştı. Anlı, milyonların yakından takip ettiği olaydaki gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.

Müge Anlı'daki üfürükçü olayı nedir?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.

Kendisini 'manevi danışman' olarak tanıtan Gönül Derman Aytimur'un insanların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyordu.

Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.

İki tane çiftin anlattıklarıyla aydınlanmaya başlanan olayda programa telefon yağdı.

Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.

Müge Anlı'nın şarlatan olarak tanımladığı sözde üfürükçü adeta ortaçağ karanlığını andırıyordu.

Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.

Tepkilerin odağındaki kadın"Mehdi azamın hizmetçisiyim" iddiasında bulundu.

Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.

Üfürükçü Aytimur, Anlı'ya 'ölüm büyüsü' yapmakla tehdit etmişti.

Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.

Aytimur'u tanıyan bir ikişinin canlı yayında koltuğun arasına büyü sıkıştırdığı iddiası büyük yankı buldu.

Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.

Home office din tüccarlığı yapan ve "Para verene cennetin anahtarını veririm!" vaadinde bulundu.

Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.

"Çarşamba günü hazır olun!" diyerek tehditler savurdu.

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