Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te işlenen ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturan üfürükçü olayında bugün sıcak gelişmeler yaşandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'yı 'ölüm büyüsü' ile tehdit eden Gönül Derman Aytimur, gözaltına alınmıştı. Anlı, milyonların yakından takip ettiği olaydaki gelişmeleri canlı yayında aktardı.