Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarında konuşulan Muhammet Burhan cinayeti bir kez daha gündem oldu.
atv ekranında izleyenleri ekran başına kilitleyen Muhammet Burhan olayı sosyal medyanın da gündeminden düşmedi.
Muhammet Burhan'ın ölüm sebebini yasak aşk olarak açıklayan eşi Fatma Burhan'ın da Selami Şen ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.
Müge Anlı canlı yayınındaki açıklamalarıyla şüphe oklarını üzerine çeken Selami Şen ile Fatma Burhan, kendilerini savunmuştu.
Muhammet Burhan cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesiyle Fatma Burhan ve Selami Şen gözaltına alındı.