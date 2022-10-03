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Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi

GİRİŞ TARİHİ: 03.10.2022, 12:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.10.2022, 12:29
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Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarında konuşulan Muhammet Burhan cinayeti bir kez daha gündem oldu.

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi

16 Ağustos 2021 tarihinde Amasya'da öldürülen Muhammet Burhan'ın katili kim?

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi

Muhammet Burhan'ı ölüme götüren sebep yasak aşk mıydı?

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi

atv ekranında izleyenleri ekran başına kilitleyen Muhammet Burhan olayı sosyal medyanın da gündeminden düşmedi.

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi

Muhammet Burhan'ın ölüm sebebini yasak aşk olarak açıklayan eşi Fatma Burhan'ın da Selami Şen ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi

Müge Anlı canlı yayınındaki açıklamalarıyla şüphe oklarını üzerine çeken Selami Şen ile Fatma Burhan, kendilerini savunmuştu.

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi

Muhammet Burhan'ın acılı ailesi ise gerçeklerin ortaya çıkması için yoğun çaba harcadı.

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi

Muhammet Burhan cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesiyle Fatma Burhan ve Selami Şen gözaltına alındı.

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi

Fatma Burhan ile Selami Şen'in Amasya'da hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi

Muhammet Burhan olayı son dakika gelişmeleriyle Müge Anlı ile Tatlı Sert'te.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.

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