Oğlunu yanında getirecekti… Yusuf Birbir hastaneye kaldırıldı

Hacer Çıranoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşında olan oğlu Serdar'ı bulmak için atv'nin soluksuz izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.
1995 yılından beri oğlundan haber alamadığını söyleyen Hacer Çıranoğlu, eski kocasının 4 yaşındaki oğulları Serdar'ı tanımadığı bir kişiye verdiğini öne sürdü.
Başlangıçta çocuğunu kime verdiğini hatırlamadığını söyleyen Seyfi Birbir, programın ilerleyen sürecinde oğlu Serdar'ı 1994 veya 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini itiraf etti.
21 Ekim tarihli yayında ise Seyfi Birbir'in kendine zarar verdiği ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Birbir'in dün akşam saatlerinde alkol aldığı da öğrenildi.
Canlı yayına bağlanan programın muhabirinin aktardığına göre, bu sabah Seyfi Birbir'in otelin lobisinde bulunmadığını, lobiden arama yaptıkları ancak Erdal'ın babasının duşta olduğunu ve hazırlanıp ineceklerinin belirtti.
Ardından program ekipleri tarafından odaya gidilip kapı açıldığında ise, Seyfi Birbir'in kesici aletle kendine zarar verdiği görüldü.