canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
10
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 3. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Tanıtım
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • Karadut
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • Karadut
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Dizi TV
    Dizi TV YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Oğlunu yanında getirecekti… Yusuf Birbir hastaneye kaldırıldı

GİRİŞ TARİHİ: 21.10.2024, 11:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.10.2024, 11:04
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Oğlunu yanında getirecekti… Yusuf Birbir hastaneye kaldırıldı

Hacer Çıranoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşında olan oğlu Serdar'ı bulmak için atv'nin soluksuz izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.

Oğlunu yanında getirecekti… Yusuf Birbir hastaneye kaldırıldı

1995 yılından beri oğlundan haber alamadığını söyleyen Hacer Çıranoğlu, eski kocasının 4 yaşındaki oğulları Serdar'ı tanımadığı bir kişiye verdiğini öne sürdü.

Oğlunu yanında getirecekti… Yusuf Birbir hastaneye kaldırıldı

Başlangıçta çocuğunu kime verdiğini hatırlamadığını söyleyen Seyfi Birbir, programın ilerleyen sürecinde oğlu Serdar'ı 1994 veya 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini itiraf etti.

Oğlunu yanında getirecekti… Yusuf Birbir hastaneye kaldırıldı

21 Ekim tarihli yayında ise Seyfi Birbir'in kendine zarar verdiği ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Birbir'in dün akşam saatlerinde alkol aldığı da öğrenildi.

Oğlunu yanında getirecekti… Yusuf Birbir hastaneye kaldırıldı

Canlı yayına bağlanan programın muhabirinin aktardığına göre, bu sabah Seyfi Birbir'in otelin lobisinde bulunmadığını, lobiden arama yaptıkları ancak Erdal'ın babasının duşta olduğunu ve hazırlanıp ineceklerinin belirtti.

Oğlunu yanında getirecekti… Yusuf Birbir hastaneye kaldırıldı

Ardından program ekipleri tarafından odaya gidilip kapı açıldığında ise, Seyfi Birbir'in kesici aletle kendine zarar verdiği görüldü.

Oğlunu yanında getirecekti… Yusuf Birbir hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde ilk yardım program ekipleri tarafından yapılırken, 112 acil servisine de haber verildi. Birbir'in bilincinin ise yerinde olmadığı saptandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın aktardığına göre Seyfi Birbir'in ameliyatı başarılı geçtiği ve hayati tehlikesini atlattığını dile getirdi.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN