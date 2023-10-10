Palu Ailesi davasında karar çıktı. Mahkemede şok eden olaylar...

Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık ayı sonunda 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunması amacıyla atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.