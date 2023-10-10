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Palu Ailesi davasında karar çıktı. Mahkemede şok eden olaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 10.10.2023, 17:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.10.2023, 17:20
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Palu Ailesi davasında karar çıktı. Mahkemede şok eden olaylar...

Palu Ailesi davasında karar çıktı. Türkiye onları Müge Anlı İle Tatlı Sert programında tanıdı.

Palu Ailesi davasında karar çıktı. Mahkemede şok eden olaylar...

Palu Ailesi olayı nedir? Neler yaşandı? Kısaca bir hatırlayalım.

Palu Ailesi davasında karar çıktı. Mahkemede şok eden olaylar...

Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık ayı sonunda 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunması amacıyla atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.

Palu Ailesi davasında karar çıktı. Mahkemede şok eden olaylar...

Ancak programın her yayınında ortaya çıkan bilgiler milyonları şoka soktu.

Palu Ailesi davasında karar çıktı. Mahkemede şok eden olaylar...

Ailenin bazı üyeleri hakkında öyle iddialar ortaya atıldı ki adeta kan dondurdu. Ailenin damadı Tuncer Ustael hakkında çocuk istismarı, tecavüz, işkence gibi suçlamalar gündeme geldi.

Palu Ailesi davasında karar çıktı. Mahkemede şok eden olaylar...

Anne Havva Palu'nun da kızı ve torununu öldüren damat Tuncer Ustael'e yardım ettiği öne sürüldü.

Palu Ailesi davasında karar çıktı. Mahkemede şok eden olaylar...

Tuncer Ustael'in karısının kardeşi İsa Palu'nun bacanak Ahmet'in cinayetinde parmağı olduğu konuşuldu.

Palu Ailesi davasında karar çıktı. Mahkemede şok eden olaylar...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine yapılan kazı çalışmalarında 20 santim uzunluğunda bir kemik parçası bulundu.

Palu Ailesi davasında karar çıktı. Mahkemede şok eden olaylar...

Yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Palu Ailesi davasında karar çıktı. Mahkemede şok eden olaylar...

Palu Ailesi olayında sıcak bir gelişme yaşandı.

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