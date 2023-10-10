Palu Ailesi davasında karar çıktı. Mahkemede şok eden olaylar...

Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık ayı sonunda 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunması amacıyla atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.
Ailenin bazı üyeleri hakkında öyle iddialar ortaya atıldı ki adeta kan dondurdu. Ailenin damadı Tuncer Ustael hakkında çocuk istismarı, tecavüz, işkence gibi suçlamalar gündeme geldi.
Tuncer Ustael'in karısının kardeşi İsa Palu'nun bacanak Ahmet'in cinayetinde parmağı olduğu konuşuldu.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine yapılan kazı çalışmalarında 20 santim uzunluğunda bir kemik parçası bulundu.