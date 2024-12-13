Şaban Ataş cinayetinde yasak aşıklara ceza yağdı! 2 kez daha cinayet planı...

Müge Anlı'da açığa çıkan Şaban Ataş cinayetine ceza yağdı. Cansız bedeni canlı yayında bulunan Şaban Ataş cinayetinde iddianame kabul edildi. Emine Ataş, Burhanettin Karabulut ve Mert için ağırlaştırılmış müebbet istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.
Kuşkuların yöneldiği kişilerse en yakınlarıydı. Talihsiz adam gerçekten eşi Emine, büyük oğlu Mert ve yakın arkadaşı Burhanettin Karabulut tarafından mı öldürülmüştü?
Burhanettin kasten adam öldürme ve kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.