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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Şaban Ataş cinayetinde yasak aşıklara ceza yağdı! 2 kez daha cinayet planı...

4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet...

GİRİŞ TARİHİ: 13.12.2024, 11:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.12.2024, 11:45
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Şaban Ataş cinayetinde yasak aşıklara ceza yağdı! 2 kez daha cinayet planı...

Müge Anlı'da açığa çıkan Şaban Ataş cinayetine ceza yağdı. Cansız bedeni canlı yayında bulunan Şaban Ataş cinayetinde iddianame kabul edildi. Emine Ataş, Burhanettin Karabulut ve Mert için ağırlaştırılmış müebbet istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.

Şaban Ataş cinayetinde yasak aşıklara ceza yağdı! 2 kez daha cinayet planı...

22 Mart 2024'te Muğla'dan sırra kadem basan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği şüphesi hakimdi.

Şaban Ataş cinayetinde yasak aşıklara ceza yağdı! 2 kez daha cinayet planı...

Kuşkuların yöneldiği kişilerse en yakınlarıydı. Talihsiz adam gerçekten eşi Emine, büyük oğlu Mert ve yakın arkadaşı Burhanettin Karabulut tarafından mı öldürülmüştü?

Şaban Ataş cinayetinde yasak aşıklara ceza yağdı! 2 kez daha cinayet planı...

Şüpheli kaybın 53. gününde ilk itiraf eş Emine tarafından araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya geldi.

Şaban Ataş cinayetinde yasak aşıklara ceza yağdı! 2 kez daha cinayet planı...

Ardından Mert yaşananları canlı yayında anlattı.

Şaban Ataş cinayetinde yasak aşıklara ceza yağdı! 2 kez daha cinayet planı...

Şaban Ataş'ın cansız bedeninin yeri canlı yayında gösterildi.

Şaban Ataş cinayetinde yasak aşıklara ceza yağdı! 2 kez daha cinayet planı...

Stüdyodan gözaltına alınan 3 zanlıya ceza yağdı.

Şaban Ataş cinayetinde yasak aşıklara ceza yağdı! 2 kez daha cinayet planı...

Burhanettin kasten adam öldürme ve kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şaban Ataş cinayetinde yasak aşıklara ceza yağdı! 2 kez daha cinayet planı...

Büyük oğlu Mert kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Şaban Ataş cinayetinde yasak aşıklara ceza yağdı! 2 kez daha cinayet planı...

Eş Emine Karabulut kasten öldürme ve kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı.

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