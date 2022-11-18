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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

"Sen nasıl annesin?"

GİRİŞ TARİHİ: 18.11.2022, 11:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.11.2022, 12:08
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"Sen nasıl annesin?"

Rıfat Çakırbeyli, eşi Narin'in zorla başka bir erkeğin yanında tutulduğu iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.

"Sen nasıl annesin?"

Eşini çok sevdiğini söyleyen genç adam, canlı yayında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı ve Narin'e eve dön çağrısında bulundu.

"Sen nasıl annesin?"

Narin, zorla tutulmadığını ve başkasına aşık olduğu için kaçtığını açıkladı. Yayına bağlanan bir kişi ise Rıfat'ın kendisini karnı burnundayken bırakıp Narin ile gittiğini söyledi.

"Sen nasıl annesin?"

İki eş kozlarını canlı yayında paylaştı ama iddialar başta Müge Anlı olmak üzere herkesi şaşırttı. 5 çocuk annesi 32 yaşındaki kadının hayatı filmleri aratmadı.

"Sen nasıl annesin?"

Narin'in Rıfat Çakırbeyli'den önce evlendiği kişi tarafından darp edildiği, dilendirildiği ve zararlı madde sattırıldığı öne sürüldü.

"Sen nasıl annesin?"

Yayına Narin'in annesi Aslı Hanım telefonla bağlandı. Narin,eski eşi ve annesinin birlikte kaçtıklarını iddia etti.

"Sen nasıl annesin?"

Genç kadının anlattıkları yürekleri burktu. Telefonla yayına bağlanan kişiler Narin'in anlattıklarını doğruladı.

"Sen nasıl annesin?"

Anne Aslı Hanım hakkındaki iddiaları reddederken Narin'e yüklendi.

"Sen nasıl annesin?"

Kızına "yedi kocalı Hürmüz" oldun diyen anne, geber diyerek beddualar okudu.

"Sen nasıl annesin?"

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı: "Bir insan evladına geber der mi? " diyerek Aslı Hanım'a tepkisini gösterdi.

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