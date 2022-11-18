"Sen nasıl annesin?"

Rıfat Çakırbeyli, eşi Narin'in zorla başka bir erkeğin yanında tutulduğu iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.
Eşini çok sevdiğini söyleyen genç adam, canlı yayında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı ve Narin'e eve dön çağrısında bulundu.
Narin, zorla tutulmadığını ve başkasına aşık olduğu için kaçtığını açıkladı. Yayına bağlanan bir kişi ise Rıfat'ın kendisini karnı burnundayken bırakıp Narin ile gittiğini söyledi.
İki eş kozlarını canlı yayında paylaştı ama iddialar başta Müge Anlı olmak üzere herkesi şaşırttı. 5 çocuk annesi 32 yaşındaki kadının hayatı filmleri aratmadı.
Narin'in Rıfat Çakırbeyli'den önce evlendiği kişi tarafından darp edildiği, dilendirildiği ve zararlı madde sattırıldığı öne sürüldü.
Yayına Narin'in annesi Aslı Hanım telefonla bağlandı. Narin,eski eşi ve annesinin birlikte kaçtıklarını iddia etti.
Genç kadının anlattıkları yürekleri burktu. Telefonla yayına bağlanan kişiler Narin'in anlattıklarını doğruladı.