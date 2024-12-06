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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü

Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü

GİRİŞ TARİHİ: 06.12.2024, 10:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.12.2024, 10:35
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Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü

atv ekranlarının vazgeçilmez programı Müge Anlı İle Tatlı Sert, 2024 yılında da fırtına gibi esti. İşte sayısız cinayeti çözen Müge Anlı'da 2024 yılına damga vuran olaylar...

Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anl�� çözdü

Müge Anlı'daki Mehmet Ali Özdemir olayı nedir? Hatay'ın Antakya ilçesinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi konunun akıbeti için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü

Şüpheli kaybın 3. haftasında acı haber geldi. Mehmet Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı. Genç adamın intihara mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırıldı.

Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü

Gözler eş Meryem'in üzerindeydi. Meryem ve ailesinin içinde bulunduğu 6 kişi Mehmet Ali Özdemir cinayetinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü

Müge Anlı'daki Mehmet Yörük olayı nedir? Osmaniye'de evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü programda gündeme geldi.

Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü

Mehmet Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının şüpheli ölümünde annesi Sebile'yi suçlayarak, Mustafa adında üfürükçü ile sevgilisi olduğunu iddia etmişti.

Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü

İddiaların odağındaki üfürükçü Mustafa yayına geldi ve gerçek ortaya çıktı!

Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü

Sebile Yörük, üfürükçü Mustafa'nın kocasını içirdiği su ile öldürdüğünü itiraf etti!

Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü

Üfürükçü Mustafa, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü

Müge Anlı'daki Şaban Ataş olayı nedir? Canlı yayında gelen cinayet itirafı milyonları şoke etti.. atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te benzeri görülmemiş bir olay yaşanmıştı.48 gündür kayıp olan 52 yaşındaki Şaban Ataş'ı kuzeni aramak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istemişti. 3 çocuk babası adamın cesedi canlı yayında tanınmaz halde bulunmuştu.

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