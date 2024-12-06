Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü

Müge Anlı'daki Mehmet Ali Özdemir olayı nedir? Hatay'ın Antakya ilçesinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi konunun akıbeti için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.