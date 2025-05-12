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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Sosyal medya fenomeni dolandırıcılık mı yaptı? Müge Anlı'da çok konuşulan olay!

GİRİŞ TARİHİ: 12.05.2025, 11:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.05.2025, 11:59
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Sosyal medya fenomeni dolandırıcılık mı yaptı? Müge Anlı'da çok konuşulan olay!

Mekselina isimli fenomenin 62 yaşındaki Metin isimli kişiden, 3 milyondan fazla para aldığı iddia edildi. Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen konuda şoke eden gelişmeler yaşandı.

Sosyal medya fenomeni dolandırıcılık mı yaptı? Müge Anlı'da çok konuşulan olay!

3 çocuklu yaşlı adam iyi niyetimden oldu diyerek üzüntüsünü belirtti.

Sosyal medya fenomeni dolandırıcılık mı yaptı? Müge Anlı'da çok konuşulan olay!

Fenomen tarafından dolandırıldığı öne süren Metin Bey ve ailesi yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

Sosyal medya fenomeni dolandırıcılık mı yaptı? Müge Anlı'da çok konuşulan olay!

"Fenomen paramı aldı, doktorum diye kandırdı" söyleminde bulundu.

Sosyal medya fenomeni dolandırıcılık mı yaptı? Müge Anlı'da çok konuşulan olay!

3 milyona yakın parayı aldığına dair dekont bulunan fenomen ise yayına telefonla bağlanarak şunları söyledi.

Sosyal medya fenomeni dolandırıcılık mı yaptı? Müge Anlı'da çok konuşulan olay!

"Anneannem Metin Amca'ya elden borç para vermiş! Ben parayı elimle Metin Amca'ya götürdüm!" dedi.

Sosyal medya fenomeni dolandırıcılık mı yaptı? Müge Anlı'da çok konuşulan olay!

Metin Bey ve ailesi ise Mekselina'nın annesini hiç tanımadıklarını söyledi.

Sosyal medya fenomeni dolandırıcılık mı yaptı? Müge Anlı'da çok konuşulan olay!

Kimseyi dolandırmadığı söyleyen fenomen sosyal medyada linçlendiğine değindi.

Sosyal medya fenomeni dolandırıcılık mı yaptı? Müge Anlı'da çok konuşulan olay!

"Geleceğin en havalı doktor olduğumu söyleyebilir miyim?" paylaşımı yapan sosyal fenomenin lise 1'den terk olduğu öne sürüldü.

Sosyal medya fenomeni dolandırıcılık mı yaptı? Müge Anlı'da çok konuşulan olay!

Hakkındaki iddialara daha fazla dayanamayan Mekselina telefonu kapattı. Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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