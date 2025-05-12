Sosyal medya fenomeni dolandırıcılık mı yaptı? Müge Anlı'da çok konuşulan olay!

Mekselina isimli fenomenin 62 yaşındaki Metin isimli kişiden, 3 milyondan fazla para aldığı iddia edildi. Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen konuda şoke eden gelişmeler yaşandı.
Fenomen tarafından dolandırıldığı öne süren Metin Bey ve ailesi yaşadıklarını canlı yayında anlattı.
3 milyona yakın parayı aldığına dair dekont bulunan fenomen ise yayına telefonla bağlanarak şunları söyledi.
"Geleceğin en havalı doktor olduğumu söyleyebilir miyim?" paylaşımı yapan sosyal fenomenin lise 1'den terk olduğu öne sürüldü.