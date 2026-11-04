MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Sosyal medyada başlayan evlilik 2 ayda bitti! Mehmet Ali Şaşmaz'dan eşine 'geri dön' çağrısı karşılık buldu mu?

49 yaşındaki Mehmet Ali Şaşmaz, sosyal medyada tanışarak evlendiği Eşe Şaşmaz'ın henüz iki aylık evliyken evi terk ettiğini öne sürdü.
Eşine ulaşamadığını ve barışmak istediğini söyleyen Mehmet Ali, Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda eşine çağrıda bulundu. Canlı yayına katılan Eşe Şaşmaz ise kızının yanında olduğunu belirterek boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ali'nin diz çökerek barışma çabası karşılık bulmazken, ikili arasındaki tartışma ve geçmişe ilişkin iddialar gündeme damga vurdu.

GİRİŞ TARİHİ: 04.11.2026 16:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.11.2026 16:22
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Sosyal medyada başlayan evlilik 2 ayda bitti! Mehmet Ali Şaşmaz'dan eşine 'geri dön' çağrısı karşılık buldu mu?

Sosyal medyada tanışıp hayatlarını birleştiren Mehmet Ali ve Eşe Şaşmaz çiftinin evliliği, henüz ikinci ayında krize girdi.

Sosyal medyada başlayan evlilik 2 ayda bitti! Mehmet Ali Şaşmaz'dan eşine 'geri dön' çağrısı karşılık buldu mu?

Eşinin evi terk ettiğini ve kendisini her yerden engellediğini anlatan Mehmet Ali, barışmak için canlı yayında çağrıda bulundu.

Sosyal medyada başlayan evlilik 2 ayda bitti! Mehmet Ali Şaşmaz'dan eşine 'geri dön' çağrısı karşılık buldu mu?

Eşini el arabasında gezdirdiğini, sırtında taşıdığını söyleyen Mehmet Ali, Eşe'nin kendisine geri döneceğine inandığını söylemişti.

Sosyal medyada başlayan evlilik 2 ayda bitti! Mehmet Ali Şaşmaz'dan eşine 'geri dön' çağrısı karşılık buldu mu?

Mehmet Ali'nin barışma isteğiyle karşısına çıktığı Eşe Şaşmaz, canlı yayına katılarak kararının kesin olduğunu belirtti ve boşanmak istediğini açıkladı.

Sosyal medyada başlayan evlilik 2 ayda bitti! Mehmet Ali Şaşmaz'dan eşine 'geri dön' çağrısı karşılık buldu mu?

Evliliklerinde yaşanan sorunların temelinde çocuklarının bulunduğunu anlatan Eşe Şaşmaz, annelik sorumluluklarından vazgeçemeyeceğini söyledi.

Sosyal medyada başlayan evlilik 2 ayda bitti! Mehmet Ali Şaşmaz'dan eşine 'geri dön' çağrısı karşılık buldu mu?

Büyük aşkla bağlı olduğu eşinin kararını değiştirmek isteyen Mehmet Ali, stüdyoda diz çökerek Eşe'ye barışma çağrısında bulundu.

Sosyal medyada başlayan evlilik 2 ayda bitti! Mehmet Ali Şaşmaz'dan eşine 'geri dön' çağrısı karşılık buldu mu?

Birlikte İstanbul'u gezmeyi teklif eden Mehmet Ali, kendilerinin hâlâ karı koca olduğunu söylese de büyük aşkı Eşe kararını değiştirmeyeceğini belirtti.

Sosyal medyada başlayan evlilik 2 ayda bitti! Mehmet Ali Şaşmaz'dan eşine 'geri dön' çağrısı karşılık buldu mu?

Programın ilerleyen dakikalarında Eşe Şaşmaz'ın geçmiş evlilikleri ve özel hayatına ilişkin iddialar gündeme geldi.

Sosyal medyada başlayan evlilik 2 ayda bitti! Mehmet Ali Şaşmaz'dan eşine 'geri dön' çağrısı karşılık buldu mu?

Mehmet Ali'nin eski görümcesi Sabriye Hanım telefonla yayına bağlanarak Eşe hakkında bazı iddialarda bulundu.

Sosyal medyada başlayan evlilik 2 ayda bitti! Mehmet Ali Şaşmaz'dan eşine 'geri dön' çağrısı karşılık buldu mu?

Eşe ise geçmişte yaşadığı evliliğe ilişkin açıklamalar yaparak 18 yaşında nikâhsız bir birliktelik yaşadığını, şiddet gördüğünü ve daha sonra dört çocuğunun babasıyla 20 yıl evli kaldığını anlattı.

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