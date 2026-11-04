Sosyal medyada başlayan evlilik 2 ayda bitti! Mehmet Ali Şaşmaz'dan eşine 'geri dön' çağrısı karşılık buldu mu?

Sosyal medyada tanışıp hayatlarını birleştiren Mehmet Ali ve Eşe Şaşmaz çiftinin evliliği, henüz ikinci ayında krize girdi.
Eşinin evi terk ettiğini ve kendisini her yerden engellediğini anlatan Mehmet Ali, barışmak için canlı yayında çağrıda bulundu.
Eşini el arabasında gezdirdiğini, sırtında taşıdığını söyleyen Mehmet Ali, Eşe'nin kendisine geri döneceğine inandığını söylemişti.
Mehmet Ali'nin barışma isteğiyle karşısına çıktığı Eşe Şaşmaz, canlı yayına katılarak kararının kesin olduğunu belirtti ve boşanmak istediğini açıkladı.
Evliliklerinde yaşanan sorunların temelinde çocuklarının bulunduğunu anlatan Eşe Şaşmaz, annelik sorumluluklarından vazgeçemeyeceğini söyledi.
Büyük aşkla bağlı olduğu eşinin kararını değiştirmek isteyen Mehmet Ali, stüdyoda diz çökerek Eşe'ye barışma çağrısında bulundu.
Birlikte İstanbul'u gezmeyi teklif eden Mehmet Ali, kendilerinin hâlâ karı koca olduğunu söylese de büyük aşkı Eşe kararını değiştirmeyeceğini belirtti.
Programın ilerleyen dakikalarında Eşe Şaşmaz'ın geçmiş evlilikleri ve özel hayatına ilişkin iddialar gündeme geldi.
Mehmet Ali'nin eski görümcesi Sabriye Hanım telefonla yayına bağlanarak Eşe hakkında bazı iddialarda bulundu.