ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
 10

BİLDİRİMLER

  • Safir

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Safir

    Safir

    YENİ BÖLÜM
  • Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Terlikleri ile evden kaçan Ceylan Koca'dan çarpıcı açıklama!

GİRİŞ TARİHİ: 06.02.2024, 16:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.02.2024, 16:42
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Terlikleri ile evden kaçan Ceylan Koca'dan çarpıcı açıklama!

18 yaşında ve iki aylık hamile olan Ceylan Koca, 30 Ocak Salı günü İstabul'daki evinden terlikleriyle koşarak çıkıp kayıplara karıştı.

Terlikleri ile evden kaçan Ceylan Koca'dan çarpıcı açıklama!

Genç kadının bulunması için Eşi Mustafa Koca ve Ceylan Koca'nın annesi yayına gelerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Terlikleri ile evden kaçan Ceylan Koca'dan çarpıcı açıklama!

Mustafa Koca, eşinin doktor kontrolüne gitmek istediğini fakat yol parası olmadığı için yürümeyi ya da evdeki altınlardan bir tanesini bozdurmayı teklif ettiğini bunun üzerine eşinin evden terlikleri ile ayrıldığını söyledi.

Terlikleri ile evden kaçan Ceylan Koca'dan çarpıcı açıklama!

Kaybının 8. gününde Müge Anlı, sevindiren haberi verdi.

Terlikleri ile evden kaçan Ceylan Koca'dan çarpıcı açıklama!

Kadın sığınma evinde olduğu öğrenilen Ceylan Koca'nın yayın sonrası Müge Anlı ekibine yaptığı açıklamalar 6 Şubat'ta gerçekleştirilen canlı yayına damga vurdu.

Terlikleri ile evden kaçan Ceylan Koca'dan çarpıcı açıklama!

3 aylık kocasının kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Ceylan Koca, kocasına geri dönmeyeceğini, annesinin yanına gideceğini söyledi.

Terlikleri ile evden kaçan Ceylan Koca'dan çarpıcı açıklama!

Evden kaçtığı gün, eşi Mustafa Koca'nın anlattığı gibi bir şeyin olmadığını açıklayan Ceylan Koca, o gün eve eşinin amcasının oğlu Zınar'ın geldiğini söyledi.

Terlikleri ile evden kaçan Ceylan Koca'dan çarpıcı açıklama!

Amcasının oğlunun evde olduğu esnada kocası Mustafa Koca'nın ansızın eve geldiğini belirtti. Amcasının oğlunun, panik halinde yatak odasına saklandığını söyledi.

Terlikleri ile evden kaçan Ceylan Koca'dan çarpıcı açıklama!

Eş Mustafa Koca'nın amcasının oğlunu yatak odasında bulmasının ardından tartışma yaşandığını anlattı.

Terlikleri ile evden kaçan Ceylan Koca'dan çarpıcı açıklama!

Ceylan Koca'nın anlattıklarına göre gördükleri üzerine şaşkınlık yaşayan Mustafa Koca, hem amcasının oğluna hem de eşi Ceylan Koca'ya saldırdı.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN