Terlikleri ile evden kaçan Ceylan Koca'dan çarpıcı açıklama!

18 yaşında ve iki aylık hamile olan Ceylan Koca, 30 Ocak Salı günü İstabul'daki evinden terlikleriyle koşarak çıkıp kayıplara karıştı.
Genç kadının bulunması için Eşi Mustafa Koca ve Ceylan Koca'nın annesi yayına gelerek Müge Anlı'dan yardım istedi.
Mustafa Koca, eşinin doktor kontrolüne gitmek istediğini fakat yol parası olmadığı için yürümeyi ya da evdeki altınlardan bir tanesini bozdurmayı teklif ettiğini bunun üzerine eşinin evden terlikleri ile ayrıldığını söyledi.
Kadın sığınma evinde olduğu öğrenilen Ceylan Koca'nın yayın sonrası Müge Anlı ekibine yaptığı açıklamalar 6 Şubat'ta gerçekleştirilen canlı yayına damga vurdu.
3 aylık kocasının kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Ceylan Koca, kocasına geri dönmeyeceğini, annesinin yanına gideceğini söyledi.
Evden kaçtığı gün, eşi Mustafa Koca'nın anlattığı gibi bir şeyin olmadığını açıklayan Ceylan Koca, o gün eve eşinin amcasının oğlu Zınar'ın geldiğini söyledi.
Amcasının oğlunun evde olduğu esnada kocası Mustafa Koca'nın ansızın eve geldiğini belirtti. Amcasının oğlunun, panik halinde yatak odasına saklandığını söyledi.
Eş Mustafa Koca'nın amcasının oğlunu yatak odasında bulmasının ardından tartışma yaşandığını anlattı.