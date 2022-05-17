Türkiye 9 yaşındaki çocuğun ölümünü konuşuyor...

Türkiye'nin konuştuğu 9 yaşındaki Şiar cinayeti... Oğlunu öldürmekle yargılanan anne Gülüzar canlı yayına geldi. Sevgilisi Hami müebbet hapis cezası aldı. Gülüzar ise kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra beraat etti. Cezaevinden çıktıktan sonra Müge Anlı'ya konuştu. Açıktan okul okulduğunu, grafiker olmak istediğini söyledi. Kendine yepyeni hayat kurduğunu söyleyen Gülüzar, Hami'den şiddet gördüğünü ve eve hapis edildiğini anlattı. Oğlunu kendisinin öldürmediğini anlattı. Hami'nin oğlunu öldürdüğünü ve evi ateşe verdiğini de söyledi... Eski eş ve yakınları ile karşı karşıya! Küçük Şiar'ın yürek burkan dramı... Gülüzar'ın şaşkına çeviren sözleri! Oğlunu koruyamadığını söyleyen Gülüzar, oğlunun cenazesiyle 3 gün boyunca uyuduğunu anlattı. Peki Gülüzar o yanan evden nasıl çıkmıştı? Dediğine göre; Hami, kendisini bir bahaneyle dışarı çıkarmıştı... Kızlarını kurtardığını ama oğlunu kurtaramadığını söyleyen kadın, Müge Anlı'ya gelmeseydim katil yakalanamazdı dedi.