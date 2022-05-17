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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Türkiye 9 yaşındaki çocuğun ölümünü konuşuyor...

''3 gün boyunca oğlumun cenazesi ile uyudum''

GİRİŞ TARİHİ: 17.05.2022, 14:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.05.2022, 14:27
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Türkiye 9 yaşındaki çocuğun ölümünü konuşuyor...

Türkiye'nin konuştuğu 9 yaşındaki Şiar cinayeti...

Türkiye 9 yaşındaki çocuğun ölümünü konuşuyor...

Oğlunu öldürmekle yargılanan anne Gülüzar canlı yayına geldi.

Türkiye 9 yaşındaki çocuğun ölümünü konuşuyor...

Sevgilisi Hami müebbet hapis cezası aldı.

Türkiye 9 yaşındaki çocuğun ölümünü konuşuyor...

Gülüzar ise kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra beraat etti.

Türkiye 9 yaşındaki çocuğun ölümünü konuşuyor...

Cezaevinden çıktıktan sonra Müge Anlı'ya konuştu.

Türkiye 9 yaşındaki çocuğun ölümünü konuşuyor...

Açıktan okul okulduğunu, grafiker olmak istediğini söyledi.

Türkiye 9 yaşındaki çocuğun ölümünü konuşuyor...

Kendine yepyeni hayat kurduğunu söyleyen Gülüzar, Hami'den şiddet gördüğünü ve eve hapis edildiğini anlattı.

Türkiye 9 yaşındaki çocuğun ölümünü konuşuyor...

Oğlunu kendisinin öldürmediğini anlattı.

Türkiye 9 yaşındaki çocuğun ölümünü konuşuyor...

Hami'nin oğlunu öldürdüğünü ve evi ateşe verdiğini de söyledi...

Türkiye 9 yaşındaki çocuğun ölümünü konuşuyor...

Eski eş ve yakınları ile karşı karşıya!

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