Türkiye'nin gündemine oturan Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme!

Müge Anlı, Derya'ya 'Senin bu karı-koca yazışmaların var. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim... Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?' demişti.