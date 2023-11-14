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Türkiye'nin gündemine oturan Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme!

GİRİŞ TARİHİ: 14.11.2023, 15:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.11.2023, 15:33
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Türkiye'nin gündemine oturan Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme!

23 yaşında bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya, 11 Ağustos 2022'de evinin garajında ölü olarak bulunmuştu.

Türkiye'nin gündemine oturan Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme!

Cinayetten 3 ay sonra Müge Anlı'nın kapısını çalan acılı aile, oğullarının ölümünden eski gelinleri Derya Ateş'i suçlamıştı.

Türkiye'nin gündemine oturan Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme!

Eski gelinleri Derya Ateş'in oğulları Selim Yalçınkaya'ya defalarca kez ihanet ettiğini ve sürekli başını belaya soktuklarını söyleyen aile, canlı yayında söyledikleriyle tüm Türkiye'yi şoke etmişti.

Türkiye'nin gündemine oturan Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme!

Derya'nın ilişki ağı hakkında ortaya çıkan üçlü ilişki iddiaları herkesi hayrete düşürmüştü. Mide bulandıran ilişki karmaşasını kanıtlayan ihanet mesajları da canlı yayında okunmuştu.

Türkiye'nin gündemine oturan Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme!

Müge Anlı, Derya'ya 'Senin bu karı-koca yazışmaların var. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim... Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?' demişti.

Türkiye'nin gündemine oturan Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme!

Derya'nın boşanmak istemesinden bir süre sonra Selim'in evlerinin garajında başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunması tüm iddiaları güçlendirmişti.

Türkiye'nin gündemine oturan Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme!

Derya'nın eşini aldattığı isimlerden biri olan Emre Yaşlar da şüphelerin odağındaydı. İhanet ağının içinde olanlardan biri olan Emre Yaşlar, cinayet günü Selim'i görmediğini söylemişti.

Türkiye'nin gündemine oturan Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme!

Cinayet günü köyde olduğu tespit edilen Emre Yaşlar canlı yayına bağlanarak, "Ben Derya ile geçmişte sevgili olmadım, Selim'in nişanında Derya'yı gördüm. Sonradan sosyal medyadan bir kez konuştuk" dedi.

Türkiye'nin gündemine oturan Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme!

Yayın yasağı nedeniyle evlerine dönmek zorunda kalan Selim'in ailesi bugün stüdyoya geldi. Acı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve Selim Yalçınkaya cinayetinde iddianame hazırlandı.

Türkiye'nin gündemine oturan Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme!

Selim Yalçınkaya'nın yüz kemiklerinin de kırılmasıyla adeta katledildiği ortaya çıkan o garajda sigara izmaritleri bulunmuştu. Ele geçiren izmaritler bir delil olabilme ihtimaline karşı incelemeye götürüldü.

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