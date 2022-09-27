Türkiye'yi derinden sarsan ölüm

İki kızını da yanına alıp taşınan Melissa İlhan'ın iddiasına göre, ortaokul arkadaşı ve sevgilisi kendisi üzerinden maddi menfaat sağladı. İddia o ki; ortaokul arkadaşının sevgilisi kendisine çirkin davranışlarda bulunmuş ve Melissa İlhan'ı çocuklarıyla tehdit etmişti.