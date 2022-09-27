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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Türkiye'yi derinden sarsan ölüm

Derin dondurucudaki çocuk cenazesi!

GİRİŞ TARİHİ: 27.09.2022, 12:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.09.2022, 13:01
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Türkiye'yi derinden sarsan ölüm

Gaziantep'te yaşanan olayı araştıran Müge Anlı, Türkiye'yi şok eden gerçekleri aydınlatmaya devam ediyor. 3 yaşındaki Lina ve 1,5 yaşındaki kardeşi Naime Erbay kayıptı. Annesi ve babası çocuklarını aylardır göremiyordu.

Türkiye'yi derinden sarsan ölüm

Melissa ve Abdurrahman evliliklerini yürütemeyip boşanmaya karar verdi. Melissa, ortaokul arkadaşının ve birlikte yaşadığı sevgilisinin evine yerleşti. Ortaokul arkadaşının sevgilisinin iddiasına göre Melissa'yı fuhuşa sürüklüyor ve çocuklarıyla tehdit ettiğini söylüyordu.

Türkiye'yi derinden sarsan ölüm

Anne ve baba olarak çocuklarını 7 aydır göremediklerini söyleyen çift, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Eski kocası Abdurrahman'a 1 hafta önce olayı anlatan Melisa ve eski eşi canlı yayına geldi.

Türkiye'yi derinden sarsan ölüm

Arkadaşının baskısı üzerine eşinden ayrıldığını söyleyen genç kadın, kandırıldığını şok sözlerle anlattı! Emlak işi yapacağını bildiğini söyleyen genç kadın, ''sekreterlik yapacağımı düşündüm'' dedi. Sürekli vaatlerle kandırıldığını anlattı.

Türkiye'yi derinden sarsan ölüm

İki kızını da yanına alıp taşınan Melissa İlhan'ın iddiasına göre, ortaokul arkadaşı ve sevgilisi kendisi üzerinden maddi menfaat sağladı. İddia o ki; ortaokul arkadaşının sevgilisi kendisine çirkin davranışlarda bulunmuş ve Melissa İlhan'ı çocuklarıyla tehdit etmişti.

Türkiye'yi derinden sarsan ölüm

Dakikalar içinde canlı yayına gelen telefon herkesi sevindirdi. Kiraz Alkurt Gaziantep'ten arıyordu.

Türkiye'yi derinden sarsan ölüm

Naime'yi hemşire olduğunu söyleyen birinin aylar önce kendisine bıraktığını ve kendisinin baktığını söyledi. Bunun üzerine emniyet ekipleri ve Müge Anlı ekibi harekete geçti.

Türkiye'yi derinden sarsan ölüm

6 ay sonra bulunan küçük kız adresten alınarak doktor kontrolüne götürüldü. Stüdyoyu buruk bir sevinç aldı... Müge Anlı bu sabah yayını üzücü bir haberle açtı, 3 yaşındaki Lina'dan yürekleri yakan haber geldi.

Türkiye'yi derinden sarsan ölüm

Lina'nın annesi Melissa'yı kötü yola sürükleyen ortaokul arkadaşı ve sevgilisi tarafından işletilen bir çocuk giyim mağazasının derin dondurucusunda ölü olarak bulundu. Minik Lina'yı kaçıran iki süpheli gözaltına alındı!

Türkiye'yi derinden sarsan ölüm

Giyim mağazasında çalışan Serkan Söylemez, Müge Anlı ekibine konuştu. İki üç ay önce burada çalıştığını söyleyen Serkan Söylemez, derin dondurucuyu gördüğünü ama hiç kullanmadığını ve kilitli olduğunu söyledi...

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