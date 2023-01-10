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Tutuklanan Sinan Sardoğan mahkemede neler söyledi?

GİRİŞ TARİHİ: 10.01.2023, 10:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.01.2023, 12:30
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Tutuklanan Sinan Sardoğan mahkemede neler söyledi?

Türkiye, Sinan Sardoğan'ı 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin şüpheli kaybıyla tanıdı.

Tutuklanan Sinan Sardoğan mahkemede neler söyledi?

Fikri Gökçe, 17 Aralık'ta Tokat'ın Almus ilçesinde kaybolan eşinin bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvurdu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ekrana taşıdığı konu kamuoyunda büyük yankı buldu.

Tutuklanan Sinan Sardoğan mahkemede neler söyledi?

Sardoğan'ın 5 çocuk 12 torun sahibi yaşlı kadına müstehcen mesajlar attığı ortaya çıktı.

Tutuklanan Sinan Sardoğan mahkemede neler söyledi?

Sinan Sardoğan'ı canlı yayında gören yüzlerce kişi Müge Anlı'ya ihbarda bulundu. Şahıs yüzünden kimi köyünü terk etti, kiminin ise eşiyle arası bozulduğu için memleketine bir daha ayak basmadı.

Tutuklanan Sinan Sardoğan mahkemede neler söyledi?

Sardoğan'ın da o gün Arife Gökçe'nin evinin etrafında görülmesi olayı farklı bir boyuta taşıdı. Çelişkili açıklamalar dikkat çekti.

Tutuklanan Sinan Sardoğan mahkemede neler söyledi?

Sinan Sardoğan'ın olay günü pantolonunu yakması, jandarmayı arayıp evde olduğunu açıklaması şüpheleri arttırdı. Hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu.

Tutuklanan Sinan Sardoğan mahkemede neler söyledi?

65 yaşüstü kadınlara çirkin mesajlar atan Sinan Sardoğan'ın kendini savunması ve pişkin tavırları dikkat çekti.

Tutuklanan Sinan Sardoğan mahkemede neler söyledi?

Arife Gökçe için "O mesajları attım ama Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

Tutuklanan Sinan Sardoğan mahkemede neler söyledi?

20'den fazla suç dosyası olan Sinan Sardoğan, 2018 yılında İstanbul'da Suriye uyruklu 12-13 yaşlarında erkek çocuğunu kandırarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklanan Sinan Sardoğan mahkemede neler söyledi?

Sinan Sardoğan karşısında polisleri görünce; korkuyorum diyerek ağladı.

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