Tutuklanan Sinan Sardoğan mahkemede neler söyledi?

Fikri Gökçe, 17 Aralık'ta Tokat'ın Almus ilçesinde kaybolan eşinin bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvurdu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ekrana taşıdığı konu kamuoyunda büyük yankı buldu.
Sinan Sardoğan'ı canlı yayında gören yüzlerce kişi Müge Anlı'ya ihbarda bulundu. Şahıs yüzünden kimi köyünü terk etti, kiminin ise eşiyle arası bozulduğu için memleketine bir daha ayak basmadı.
Sardoğan'ın da o gün Arife Gökçe'nin evinin etrafında görülmesi olayı farklı bir boyuta taşıdı. Çelişkili açıklamalar dikkat çekti.
Sinan Sardoğan'ın olay günü pantolonunu yakması, jandarmayı arayıp evde olduğunu açıklaması şüpheleri arttırdı. Hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu.
65 yaşüstü kadınlara çirkin mesajlar atan Sinan Sardoğan'ın kendini savunması ve pişkin tavırları dikkat çekti.
20'den fazla suç dosyası olan Sinan Sardoğan, 2018 yılında İstanbul'da Suriye uyruklu 12-13 yaşlarında erkek çocuğunu kandırarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.