Üç cana kıyan vicdansız kim?

Denizli'de vahşi cinayette, Hatice Çaltı 15 yaşındaki kızı tarafından evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Çaltı'nın ilk başta düşme sonrası öldüğü düşünülürken adli tıp raporuna göre darpedildiği ortaya çıktı.
Olayla ilgili, Ramazan Çaltı gözaltına altına alındı. Tanıkların Hatice Çaltı'yı öldüğü gün ıslak olduğunu söylemesi üzerine Ramazan Çaltı ilk ifadesinde evdeki bulaşıkları yıkadığı için o halde göründüğünü söyledi. Tutuklanan adam 9 Kasım'da serbest bırakıldı.
Hatice Çaltı'nın ablası Müge Anlı sütüdyolarındaydı. Kardeşinin eşiyle sürekli kavga ettiğini söyleyen abla, tek şüphelendiği ismin Ramazan Çaltı olduğunu ifade etti.
Yayına bağlanan Özgür Afacan (Ramazan Çaltı'nın kuzeni) Hatice Çaltı'yı darbetmediğini söylerken, eşiyle görüşmesini istemediğini de sözlerine ekledi.
Hatice Çaltı'nın köyde başka erkeklerle yakın ilişkileri olduğunu söyleyen Özgür Afacan, Müge Anlı'nın "O halde neden kuzenin evlendi Hatice ile?" diye sorması üzerine "Bilmiyorum" cevabını verdi.
Ramazan Çaltı'nın birlikte yaşadığı Emine isimli kadın, Ramazan Çaltı'nın karısına düşkün olduğunu ve ona zarar vermeyeceğini söyledi. Mahkemede kendisinin aklandığını söyleyen kadın, Ramazan'ın kendisine "Eşimi kaybettim, psikolojim bozuk. O yüzden medyaya çıkmak istemiyorum" dediğini aktardı.