Üç üniversiteden mezun oldu, sevgilisine 500 bin TL kaptırdı!

31 yaşında, üç üniversiteden mezun olan, dördüncüsünde de okumaya devam eden Birsen Eroğlu'nun dolandırılma hikayesi Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini şaşkına uğrattı.
30 yaşındaki Oğuzhan İşbeceren'in kendisini dolandırdığını ifade eden Birsen Eroğlu, "Üzerime krediler çektirildi, kartlarımla beyaz eşyalar alındı" dedi.
Annesi Suna Eroğlu ile birlikte Müge Anlı'dan yardım isteyen Birsen'in anlattığı tanışma hikayesiyse herkesi şoke etti.
Birsen Eroğlu, "Ben Oğuzhan'ı hiç tanımıyordum. Kubilay diye biri eve su getiriyordu. Telefon numaramı ondan alıp beni aradı. Bundan sonra suyu ondan istemem gerektiğini söyledi..."
"Hatta bir gün sonra sipariş vermemi isteyerek tanışmak istedi" sözlerini kullanan Birsen Eroğlu, genç adamın tatlı diline kandığını ifade etti.
500 bin TL kaybına rağmen Birsen'in Oğuzhan'dan şüphe duymasını sağlayan olay ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan Hasan Hüseyin Çelik cinayeti oldu.
Hasan Hüseyin Çelik cinayetinde Oğuzhan isimli bir kişinin adının geçmesi, Birsen Eroğlu'nu şüphelendirdi.
Genç kızın annesine durumu anlatmasıyla birlikte dolandırıldığı ortaya çıkarken anne-kız soluğu Müge Anlı'da aldı.
Evlenme vaadiyle dolandırıldığını anlayan genç kızın ailesiyle tehdit edildiği ortaya çıkarken Oğuzhan İşbeceren de Müge Anlı canlı yayınına katıldı.