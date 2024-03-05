canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Gün Ortası
12

BİLDİRİMLER

  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Ben Bu Cihana Sığmazam - 2.Fragman

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Üç üniversiteden mezun oldu, sevgilisine 500 bin TL kaptırdı!

GİRİŞ TARİHİ: 05.03.2024, 12:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.03.2024, 13:11
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Üç üniversiteden mezun oldu, sevgilisine 500 bin TL kaptırdı!

31 yaşında, üç üniversiteden mezun olan, dördüncüsünde de okumaya devam eden Birsen Eroğlu'nun dolandırılma hikayesi Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini şaşkına uğrattı.

Üç üniversiteden mezun oldu, sevgilisine 500 bin TL kaptırdı!

30 yaşındaki Oğuzhan İşbeceren'in kendisini dolandırdığını ifade eden Birsen Eroğlu, "Üzerime krediler çektirildi, kartlarımla beyaz eşyalar alındı" dedi.

Üç üniversiteden mezun oldu, sevgilisine 500 bin TL kaptırdı!

Annesi Suna Eroğlu ile birlikte Müge Anlı'dan yardım isteyen Birsen'in anlattığı tanışma hikayesiyse herkesi şoke etti.

Üç üniversiteden mezun oldu, sevgilisine 500 bin TL kaptırdı!

Birsen Eroğlu, "Ben Oğuzhan'ı hiç tanımıyordum. Kubilay diye biri eve su getiriyordu. Telefon numaramı ondan alıp beni aradı. Bundan sonra suyu ondan istemem gerektiğini söyledi..."

Üç üniversiteden mezun oldu, sevgilisine 500 bin TL kaptırdı!

"Hatta bir gün sonra sipariş vermemi isteyerek tanışmak istedi" sözlerini kullanan Birsen Eroğlu, genç adamın tatlı diline kandığını ifade etti.

Üç üniversiteden mezun oldu, sevgilisine 500 bin TL kaptırdı!

500 bin TL kaybına rağmen Birsen'in Oğuzhan'dan şüphe duymasını sağlayan olay ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan Hasan Hüseyin Çelik cinayeti oldu.

Üç üniversiteden mezun oldu, sevgilisine 500 bin TL kaptırdı!

Hasan Hüseyin Çelik cinayetinde Oğuzhan isimli bir kişinin adının geçmesi, Birsen Eroğlu'nu şüphelendirdi.

Üç üniversiteden mezun oldu, sevgilisine 500 bin TL kaptırdı!

Genç kızın annesine durumu anlatmasıyla birlikte dolandırıldığı ortaya çıkarken anne-kız soluğu Müge Anlı'da aldı.

Üç üniversiteden mezun oldu, sevgilisine 500 bin TL kaptırdı!

Evlenme vaadiyle dolandırıldığını anlayan genç kızın ailesiyle tehdit edildiği ortaya çıkarken Oğuzhan İşbeceren de Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

Üç üniversiteden mezun oldu, sevgilisine 500 bin TL kaptırdı!

İddiaların odağındaki sevgili, borçlarını ödeyeceğine dair söz verdi.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN