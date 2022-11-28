Unutulmaz olay! Her detayıyla kan dondurmuştu...

Türkiye, 24 Aralık 2018 tarihinde akılalmaz bir olayla karşı karşıya kaldı. atv'nin soluksuz izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen konu bir anda 'Palu Ailesi' adıyla sosyal medyanın gündemine düştü. Sıra dışı olaylar zincirinin başındaki halka ailenin damadı Tuncer Ustael'di.
Tüm aileyi manipüle ederek bir kaosun içine sürükleyen Tuncer Ustael'in tavrı izleyenlerin dikkatinden kaçmamıştı. Türkiye'nin Tuncer Ustael'i tanımasına neden olan olaylar ise Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başlamıştı. 2008 yılında Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili başlatılan dosya yıllar içinde kapansa da ailenin konuyu Müge Anlı'ya taşımasıyla yeniden alevlenmişti.
Palu Ailesi'nin kızlarından Emine ile evlenerek ailenin üzerine kara bulut gibi çöken Tuncer Ustael, ilk olarak baldızı Meryem'in eşinin öldürülmesi için aileye baskı yaptı. Ailenin babası Harun Palu ve oğlu İsa Palu, Tuncer'in iftiralarına kanarak damatlarını öldürdü. Baba Harun Palu, oğlunun yaşının genç olması nedeniyle cinayeti üstlenerek cezaevine girdi.
Tuncer Ustael, kocasının öldürülmesinden kendisini sorumlu tutan Meryem'in davranışlarından endişe duydu. Bu noktada gerçeklerin açığa çıkmaması için Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ı öldüren Tuncer Ustael, Palu Ailesi içinde de korku yaratacak noktaya ulaştı.
Soğukkanlı tavırları ve farklı kişileri suçlayan sözleriyle dikkat çeken Tuncer Ustael'in akrabalarıysa olayları saklamakla yetindi.
Aile üzerinde büyük bir hakimiyet kuran Ustael, baba Harun Palu'nun akıl sağlığını yitirmesiyle birlikte Palu Ailesi içindeki otoritesini daha yükseltti.
2018 yılının son günlerinde Müge Anlı ile Tatlı Sert'e taşınan konu, canlı yayındaki iddialarla ve ifadelerle açığa çıktı.
Tuncer Ustael hakkında akıllara durgunluk veren iddiaların gerçeği yansıttığı ortaya çıktı. Ailenin kabusu olan damat Tuncer Ustael ve aile bireyleri cezaevine konuldu.
İşte Palu Ailesi grafiği... Palu Ailesi'nde kim, kimdir? Tuncer Ustael kimdir? Palu Ailesi'nde neler oldu, neler yaşandı?
Palu Ailesi hakkındaki tüm detaylar için:
Tuncer Ustael suçunu itiraf etti!
Tuncer Ustael'in avukatının yanında verdiği ifade!