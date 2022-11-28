Unutulmaz olay! Her detayıyla kan dondurmuştu...

Tüm aileyi manipüle ederek bir kaosun içine sürükleyen Tuncer Ustael'in tavrı izleyenlerin dikkatinden kaçmamıştı. Türkiye'nin Tuncer Ustael'i tanımasına neden olan olaylar ise Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başlamıştı. 2008 yılında Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili başlatılan dosya yıllar içinde kapansa da ailenin konuyu Müge Anlı'ya taşımasıyla yeniden alevlenmişti.