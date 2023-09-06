Veli Eren Atay kimdir, nasıl kayboldu? 19 yaşındaki genç nerede?

Çeşme 'de arkadaşlarıyla buluşan ve Alaçatı'da bir eğlence merkezinde görülen Atay, mekandan 04.00'te ayrıldı. Bu andan sonra kendisinden bir kez daha haber alınamayan kayıp gencin son olarak 16 Temmuz gecesi 01.00'de annesiyle konuştuğu öğrenildi. Annesine, çok eğlendiklerini ifade eden gençten bir daha bilgi alınamadı.