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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Veli Eren Atay kimdir, nasıl kayboldu? 19 yaşındaki genç nerede?

GİRİŞ TARİHİ: 06.09.2023, 16:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.09.2023, 21:34
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Veli Eren Atay kimdir, nasıl kayboldu? 19 yaşındaki genç nerede?

atv'nin merakla izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Veli Eren Atay konusu damga vurdu. Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesinde görülen Veli Eren Atay kimdir? Veli Eren Atay nerede?

Veli Eren Atay kimdir, nasıl kayboldu? 19 yaşındaki genç nerede?

İzmir, Karşıyaka'da ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki Veli Eren Atay, 15 Temmuz tarihinden Çeşme'ye gitti. Son olarak Çeşme'de bir eğlence mekanında görülen Veli Eren Atay'dan bir daha haber alınamadı.

Veli Eren Atay kimdir, nasıl kayboldu? 19 yaşındaki genç nerede?

Çeşme ilçesinden kayıplara karışan 19 yaşındaki genç için sosyal medyada seferberlik ilan edildi. Her tarafta kendisinden bir iz aranan Veli Eren Atay konusu Müge Anlı ile bir kez daha gündeme geldi.

Veli Eren Atay kimdir, nasıl kayboldu? 19 yaşındaki genç nerede?

Çeşme 'de arkadaşlarıyla buluşan ve Alaçatı'da bir eğlence merkezinde görülen Atay, mekandan 04.00'te ayrıldı. Bu andan sonra kendisinden bir kez daha haber alınamayan kayıp gencin son olarak 16 Temmuz gecesi 01.00'de annesiyle konuştuğu öğrenildi. Annesine, çok eğlendiklerini ifade eden gençten bir daha bilgi alınamadı.

Veli Eren Atay kimdir, nasıl kayboldu? 19 yaşındaki genç nerede?

Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği programda anne Ebru Atay ve baba Mehmet Atay da gözyaşlarına hakim olamadı. Oğullarının bulunması için yoğun çaba gösteren anne-baba Müge Anlı'dan yardım istedi.

Veli Eren Atay kimdir, nasıl kayboldu? 19 yaşındaki genç nerede?

Kaybolmasının ardından oğullarının yasaklı madde kullandığını öğrenen ailenin yaşadıkları izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Veli Eren Atay kimdir, nasıl kayboldu? 19 yaşındaki genç nerede?

19 yaşındaki genci son gören tanıklar ise Veli Eren Atay'ın kendinden geçmiş bir vaziyette olduğunu öne sürdü. Görgü tanıklarından Mehmet Bozkurt, "Çadırımda oturduğumuz esnada geldi masamıza oturdu. Ona cips ve soğuk su verdim. Ben onu engelli sandım" dedi.

Veli Eren Atay kimdir, nasıl kayboldu? 19 yaşındaki genç nerede?

Mehmet Bozkurt, "O andan sonra Veli Eren'i bir daha görmedim. Kaybolduktan sonra annesinin paylaşımlarını gördüm. Hemen ulaştım" sözlerini kullandı.

Veli Eren Atay kimdir, nasıl kayboldu? 19 yaşındaki genç nerede?

Delikli Koy mevkiinde görüldükten sonra sırra kadem basan Veli Eren Atay için ekipler devreye girdi.

Veli Eren Atay kimdir, nasıl kayboldu? 19 yaşındaki genç nerede?

Büyük bir titizlikle devam eden çalışmalara katılan Müge Anlı ekibi, Çeşme'de canlı yayın yaptı.

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