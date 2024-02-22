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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasında neler yaşanmıştı?

GİRİŞ TARİHİ: 22.02.2024, 13:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.02.2024, 14:37
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Yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasında neler yaşanmıştı?

21 Temmuz 2020 tarihinde Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen Şiar Kılıç dosyası, Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Anne Gülüzar Amanet ile sevgilisi Hami Kılıç'nin cinayet şüphesiyle itham edildikleri dosyada baştan sona neler yaşandığını, kimlerin ne ceza aldığını şimdi ne yaptıklarını hatırlayalım. Peki Şiar Kılıç dosyasında ne olmuştu, son durum ne?

Yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasında neler yaşanmıştı?

28 Nisan 2020'de Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetmişti.

Yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasında neler yaşanmıştı?

Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

Yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasında neler yaşanmıştı?

3 kardeşin en büyüğü olan 9 yaşındaki Şiar, ebeveynlerinin boşanması sonucu annesi ve annesinin sevgilisi Hami ile birlikte yaşamaya başladı.

Yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasında neler yaşanmıştı?

İddialara göre evde huzur olmadığı gibi Şiar ve kardeşleri hem annelerinden hem de annelerinin sevgilisi Hami'den şiddet görüyordu.

Yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasında neler yaşanmıştı?

Elektrik kontağında oluşan arıza sebebiyle çıktığı düşünülen yangında anne Gülüzar, sevgilisi Hami, kız kardeşler Medine ve Hevidar kurtulurken Şiar Kılıç yaşamını kaybetmişti.

Yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasında neler yaşanmıştı?

Şiar'ın babası, dedesi ve babaannesi bu yangının bilinçli çıkarıldığını, hatta Şiar'ın cinayete kurban gittiğini iddia ederek programa başvurdu.

Yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasında neler yaşanmıştı?

Küçük çocuğun annesi Gülüzar, 26 Ağustos 2020'de canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu.

Yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasında neler yaşanmıştı?

Anne Gülüzar, "Sevgilim Hami, oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi.

Yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasında neler yaşanmıştı?

Gülüzar, Hami'nin Şiar'ı çivili sopalarla dövdüğünü, cinsel istismarda bulunduğunu ve Hami'nin Şiar'a vurduktan sonra bir daha yerden kalkmadığını itiraf etti.

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