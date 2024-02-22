Yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasında neler yaşanmıştı?

21 Temmuz 2020 tarihinde Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen Şiar Kılıç dosyası, Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Anne Gülüzar Amanet ile sevgilisi Hami Kılıç'nin cinayet şüphesiyle itham edildikleri dosyada baştan sona neler yaşandığını, kimlerin ne ceza aldığını şimdi ne yaptıklarını hatırlayalım. Peki Şiar Kılıç dosyasında ne olmuştu, son durum ne?
28 Nisan 2020'de Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetmişti.
Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
3 kardeşin en büyüğü olan 9 yaşındaki Şiar, ebeveynlerinin boşanması sonucu annesi ve annesinin sevgilisi Hami ile birlikte yaşamaya başladı.
İddialara göre evde huzur olmadığı gibi Şiar ve kardeşleri hem annelerinden hem de annelerinin sevgilisi Hami'den şiddet görüyordu.
Elektrik kontağında oluşan arıza sebebiyle çıktığı düşünülen yangında anne Gülüzar, sevgilisi Hami, kız kardeşler Medine ve Hevidar kurtulurken Şiar Kılıç yaşamını kaybetmişti.
Şiar'ın babası, dedesi ve babaannesi bu yangının bilinçli çıkarıldığını, hatta Şiar'ın cinayete kurban gittiğini iddia ederek programa başvurdu.
Küçük çocuğun annesi Gülüzar, 26 Ağustos 2020'de canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu.
Anne Gülüzar, "Sevgilim Hami, oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi.