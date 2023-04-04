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Yardım çığlığı... 3 yaşındaki Arel nerede?

GİRİŞ TARİHİ: 04.04.2023, 12:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.04.2023, 12:50
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Yardım çığlığı... 3 yaşındaki Arel nerede?

15 Aralık'ta kızları ve damatlarını feci bir trafik kazasında kaybeden Hamdiye ve Aydın Şentürk çifti, 3 torunları Arel'i görebilmek umuduyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Yardım çığlığı... 3 yaşındaki Arel nerede?

Gözyaşları içinde araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım isteyen yaşlı çift, evlatlarının tek yagidarı olan torunlarının yanlarında olmasını istedi.

Yardım çığlığı... 3 yaşındaki Arel nerede?

3 aydır torunlarına hasret yaşayan endişeli anneanne ve dede: "Dünürlerimin akrabası torunumu alıkoydu" iddiasında bulundu.

Yardım çığlığı... 3 yaşındaki Arel nerede?

34 yaşındaki toprağa verdiklerinin kızlarının, 9 sene tedavi gördükten sonra çocuk sahibi olabildiğini anlattı.

Yardım çığlığı... 3 yaşındaki Arel nerede?

Evlatlarından kalan tek yadigarın torunları olduğuna değindiler.

Yardım çığlığı... 3 yaşındaki Arel nerede?

Anneanne ve dedenin kayıp torunları için verdikleri mücadele yürek sızlattı.

Yardım çığlığı... 3 yaşındaki Arel nerede?

Arel'in eşyalarını öpüp koklayarak teselli buldular.

Yardım çığlığı... 3 yaşındaki Arel nerede?

Kırklareli'nde kaybolan minik Arel nerede?

Yardım çığlığı... 3 yaşındaki Arel nerede?

Kayıpları bulan, sırları açığa çıkaran, hasret kalanları kavuşturan Müge Anlı hafta için her gün 10.00'da canlı yayınla atv'de izleyiciyle buluşuyor.

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