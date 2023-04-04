Yardım çığlığı... 3 yaşındaki Arel nerede?

15 Aralık'ta kızları ve damatlarını feci bir trafik kazasında kaybeden Hamdiye ve Aydın Şentürk çifti, 3 torunları Arel'i görebilmek umuduyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Gözyaşları içinde araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım isteyen yaşlı çift, evlatlarının tek yagidarı olan torunlarının yanlarında olmasını istedi.
3 aydır torunlarına hasret yaşayan endişeli anneanne ve dede: "Dünürlerimin akrabası torunumu alıkoydu" iddiasında bulundu.
34 yaşındaki toprağa verdiklerinin kızlarının, 9 sene tedavi gördükten sonra çocuk sahibi olabildiğini anlattı.