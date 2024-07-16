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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Recep Arı'nın katili Kadir Ilgız ne ceza aldı?

En yakın dostunu öldüren Kadir Ilgız hakim karşısına çıktı.

GİRİŞ TARİHİ: 16.07.2024, 15:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.07.2024, 15:15
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Yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Recep Arı'nın katili Kadir Ilgız ne ceza aldı?

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan olay kan dondurmuştu. Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aranan Recep Arı'nın cesedi kaybının 6 gününde ormanlık alanda bulunmuştu. Türkiye'nin günlerce konuştuğu yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Arkadaşını öldüren Kadir Ilgız'a verilen ceza şoke etti.

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Recep Arı'nın katili Kadir Ilgız ne ceza aldı?

31 yaşındaki Recep Arı eşiyle tartıştıktan sonra evinden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Recep Arı'nın katili Kadir Ilgız ne ceza aldı?

Av tüfeğini de yanına alan Arı'nın akibeti merak konusu olmuştu.

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Recep Arı'nın katili Kadir Ilgız ne ceza aldı?

Arı, ormanlık alanda aranmaya başlandı. Genç adamın başından ve vücuduna aldığı kurşunlarla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Recep Arı'nın katili Kadir Ilgız ne ceza aldı?

Polis ekipleri stüdyoya gelerek Kadir Ilgız'ı gözaltına aldı.

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Recep Arı'nın katili Kadir Ilgız ne ceza aldı?

Derinlemesine yapılan incelemede Arı'nın cebindeki para bulunurken, cüzdanı ve telefonuna ulaşılamadı.

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Recep Arı'nın katili Kadir Ilgız ne ceza aldı?

Recep Arı'nın eşi Selma Arı ve Kadir Ilgız'ın yasak aşk yaşadığı anlaşıldı.

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Recep Arı'nın katili Kadir Ilgız ne ceza aldı?

Tüm okların hedefi haline gelen Kadir Ilgız dostunu öldürdüğünü itiraf etti.

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Recep Arı'nın katili Kadir Ilgız ne ceza aldı?

Recep Arı'nın karısı ve yakın arkadaşının aşk yaşadığını öğrendiği ve olayların cereyan ettiği anlaşıldı.

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Recep Arı'nın katili Kadir Ilgız ne ceza aldı?

Hakim karşısına çıkan Kadir Ilgız "Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan müebbet hapse çarptırıldı.

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