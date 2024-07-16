Yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Recep Arı'nın katili Kadir Ilgız ne ceza aldı?

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan olay kan dondurmuştu. Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aranan Recep Arı'nın cesedi kaybının 6 gününde ormanlık alanda bulunmuştu. Türkiye'nin günlerce konuştuğu yasak aşk cinayetinde karar çıktı. Arkadaşını öldüren Kadir Ilgız'a verilen ceza şoke etti.
31 yaşındaki Recep Arı eşiyle tartıştıktan sonra evinden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
Arı, ormanlık alanda aranmaya başlandı. Genç adamın başından ve vücuduna aldığı kurşunlarla öldürüldüğü ortaya çıktı.
Derinlemesine yapılan incelemede Arı'nın cebindeki para bulunurken, cüzdanı ve telefonuna ulaşılamadı.
Recep Arı'nın karısı ve yakın arkadaşının aşk yaşadığını öğrendiği ve olayların cereyan ettiği anlaşıldı.