Ezel Bayraktar nerede yarışacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı müjdeyi vermiş ve yakında "Güven Bana" ile bir kez daha izleyici karşısına çıkacağının müjdesini vermişti.