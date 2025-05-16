Ezel Bayraktar nerede yarışacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı müjdeyi vermiş ve yakında "Güven Bana" ile bir kez daha izleyici karşısına çıkacağının müjdesini vermişti.
62 yaşındaki Metin isimli kişiden, 3 milyondan fazla para alarak dolandırdığı iddialarıyla gündeme gelen Mekselina isimli fenomene seslenen Anlı, bu şekilde tanınıp ünlü olabilirsin ama sevilmezsin dedi.
Müge Anlı, kanser hastası yengesi Tuğba Aslanhan'ın tedavi parasını alan ve yengesinin ölümünden sorumlu tutulan Ezel Bayraktar hakkında şaşırtan bir gelişmeyi aktardı.
Müge Anlı'nın programına katılan kanser hastası Tuğba Aslanhan, kayınbiraderi Ezel Bayraktar'ın tedavi parasını çaldığını söyledi. Bayraktar tepkilerin odağı haline geldi.