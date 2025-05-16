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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Ezel Bayraktar nerede yarışacak?

GİRİŞ TARİHİ: 16.05.2025, 15:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.05.2025, 16:47
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Ezel Bayraktar nerede yarışacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı müjdeyi vermiş ve yakında "Güven Bana" ile bir kez daha izleyici karşısına çıkacağının müjdesini vermişti.

Ezel Bayraktar nerede yarışacak?

62 yaşındaki Metin isimli kişiden, 3 milyondan fazla para alarak dolandırdığı iddialarıyla gündeme gelen Mekselina isimli fenomene seslenen Anlı, bu şekilde tanınıp ünlü olabilirsin ama sevilmezsin dedi.

Ezel Bayraktar nerede yarışacak?

Müge Anlı, kanser hastası yengesi Tuğba Aslanhan'ın tedavi parasını alan ve yengesinin ölümünden sorumlu tutulan Ezel Bayraktar hakkında şaşırtan bir gelişmeyi aktardı.

Ezel Bayraktar nerede yarışacak?

"Beni güven bana için aradı. Müge Hanım ben de katılayım."

Ezel Bayraktar nerede yarışacak?

"Tuğba yengem adına bir kanser derneğine bağışlayım diyor."

Ezel Bayraktar nerede yarışacak?

"O da bir çabadır. Gelsin dedim."

Ezel Bayraktar nerede yarışacak?

"Tuğbacığım nurlar içinde yatsın!"

Ezel Bayraktar nerede yarışacak?

Ezel Bayraktar olayı nedir?

Ezel Bayraktar nerede yarışacak?

Müge Anlı'nın programına katılan kanser hastası Tuğba Aslanhan, kayınbiraderi Ezel Bayraktar'ın tedavi parasını çaldığını söyledi. Bayraktar tepkilerin odağı haline geldi.

Ezel Bayraktar nerede yarışacak?

Tuğba Aslanhan'a yardım eli uzandı ancak talihsiz kadından üzen haber geldi. Tuğba Aslanhan hayatını kaybetti.

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