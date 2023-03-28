"Yeni doğan bebeği melekler aldı gitti"

Sebahattin Müzeyyen Er çifti torunlarının akıbetini öğrenmek için Müge Anlı'dan yardım istedi. Manisa'dan programa gelen yaşlı çift, engelli oğulları ve gelinlerinin torunlarına zarar verdiklerini düşündükleri için endişeliydi.
7 ve 11 yaşındaki torunlarından haber alamayan endişeli babaanne ve dede, yeni doğan torunlarının ise başına feci bir olay geldiğini düşündüklerini anlattı.
Müzeyyen Er, henüz dünyaya yeni geldiğini tahmin ettiği torununu sorduğunda; bebek deyip duruyorsunuz, melekler aldı gitti dediklerini öne sürdü.
Yaşlı çiftin iddiaları bunlarla da sınırlı değildi. Er çifti oğullarının ak sakallı dede tarafından bebeğin alındığını söylediklerini anlattı.
Dehşet verici iddialar izleyenlerin kanını dondurdu. "Gelinim oğlumun ruh sağlığını bozdu, oğlum havlıyor..." diyen Mezeyyen Er, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.
Anlı, korkunç iddiaların hedefindeki çifti buldu. Gelin Ebru:" Çocuğumu öldürmedim yalancı gebelikdi..." dedi.