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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

"Yeni doğan bebeği melekler aldı gitti"

GİRİŞ TARİHİ: 28.03.2023, 11:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.03.2023, 11:55
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"Yeni doğan bebeği melekler aldı gitti"

Sebahattin Müzeyyen Er çifti torunlarının akıbetini öğrenmek için Müge Anlı'dan yardım istedi. Manisa'dan programa gelen yaşlı çift, engelli oğulları ve gelinlerinin torunlarına zarar verdiklerini düşündükleri için endişeliydi.

"Yeni doğan bebeği melekler aldı gitti"

7 ve 11 yaşındaki torunlarından haber alamayan endişeli babaanne ve dede, yeni doğan torunlarının ise başına feci bir olay geldiğini düşündüklerini anlattı.

"Yeni doğan bebeği melekler aldı gitti"

Müzeyyen Er, henüz dünyaya yeni geldiğini tahmin ettiği torununu sorduğunda; bebek deyip duruyorsunuz, melekler aldı gitti dediklerini öne sürdü.

"Yeni doğan bebeği melekler aldı gitti"

Yaşlı çiftin iddiaları bunlarla da sınırlı değildi. Er çifti oğullarının ak sakallı dede tarafından bebeğin alındığını söylediklerini anlattı.

"Yeni doğan bebeği melekler aldı gitti"

Gelininin düşük yaptığını söylediğine değinen yaşlı kadın, ben öldürdüklerini düşünüyorum dedi.

"Yeni doğan bebeği melekler aldı gitti"

Dehşet verici iddialar izleyenlerin kanını dondurdu. "Gelinim oğlumun ruh sağlığını bozdu, oğlum havlıyor..." diyen Mezeyyen Er, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.

"Yeni doğan bebeği melekler aldı gitti"

Anlı, korkunç iddiaların hedefindeki çifti buldu. Gelin Ebru:" Çocuğumu öldürmedim yalancı gebelikdi..." dedi.

"Yeni doğan bebeği melekler aldı gitti"

Engelli çift, maddi sıkıntı yaşadıklarını bu yüzden çocuklarını okula gönderemediklerini söyledi.

"Yeni doğan bebeği melekler aldı gitti"

Tüyler ürperten olayın perde arkasında neler yaşandı?

"Yeni doğan bebeği melekler aldı gitti"

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