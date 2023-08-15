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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Zeynep Ergül olayında öyle şeyler ortaya çıktı ki...

GİRİŞ TARİHİ: 15.08.2023, 12:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.08.2023, 16:55
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Zeynep Ergül olayında öyle şeyler ortaya çıktı ki...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, ekrana taşıdığı konularla Türkiye'nin gündemini belirledi.

Zeynep Ergül olayında öyle şeyler ortaya çıktı ki...

Damga vuran konulardan biri de kuşkusuz Zeynep Ergül dosyasıydı.

Zeynep Ergül olayında öyle şeyler ortaya çıktı ki...

Kayıpları bulan, faili meşhul cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın işlediği bu konu izleyicilere bu kadarına da pes artık dedirtti.

Zeynep Ergül olayında öyle şeyler ortaya çıktı ki...

Zeynep Ergül , 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'u aramak için 6 Aralık 2019'da atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.

Zeynep Ergül olayında öyle şeyler ortaya çıktı ki...

Kızının oturdukları evi beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül hakkındaki gerçekler herkesi şoka uğratmıştı.

Zeynep Ergül olayında öyle şeyler ortaya çıktı ki...

Ergül tam bir suç makinası çıktı.

Zeynep Ergül olayında öyle şeyler ortaya çıktı ki...

Dolandırıcılıktan, zorla senet imzalatmaya; silah kaçakçılığından, cinayete yardım ve yataklığa kadar bir çok suçla bağlantısı olduğu gündeme geldi.

Zeynep Ergül olayında öyle şeyler ortaya çıktı ki...

Hasta numarasıyla sürekli duygu sömürüsü yapan Zeynep, milyonları sözleriyle güldürse de yaptıklarıyla şoka soktu.

Zeynep Ergül olayında öyle şeyler ortaya çıktı ki...

Söylediği sözler ve ilginç tavırlarıyla ekran başındaki milyonları şaşkına uğratan Zeynep Ergül, Türkiye'de gündem oldu.

Zeynep Ergül olayında öyle şeyler ortaya çıktı ki...

En çok konuşulanlar listesinde zirvede yer aldı.

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