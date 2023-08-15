Zeynep Ergül olayında öyle şeyler ortaya çıktı ki...

Kayıpları bulan, faili meşhul cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın işlediği bu konu izleyicilere bu kadarına da pes artık dedirtti.
Zeynep Ergül , 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'u aramak için 6 Aralık 2019'da atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.
Kızının oturdukları evi beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül hakkındaki gerçekler herkesi şoka uğratmıştı.
Dolandırıcılıktan, zorla senet imzalatmaya; silah kaçakçılığından, cinayete yardım ve yataklığa kadar bir çok suçla bağlantısı olduğu gündeme geldi.
Hasta numarasıyla sürekli duygu sömürüsü yapan Zeynep, milyonları sözleriyle güldürse de yaptıklarıyla şoka soktu.
Söylediği sözler ve ilginç tavırlarıyla ekran başındaki milyonları şaşkına uğratan Zeynep Ergül, Türkiye'de gündem oldu.