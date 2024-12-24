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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Yıllar önce Müge Anlı'ya katılan ve konuşmalarıyla tüm Türkiye'nin gündemi haline gelen Zeynep Ergül, son haliyle olay oldu. 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Zeynep Ergül, 2017 yılından beri kayıp olan Mehmet Muharrem Elbay dosyasının açılmasına neden olmuştu. O zamanlar çelişkili ifadeleri ve tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor? İşte detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 24.12.2024, 13:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.12.2024, 13:30
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Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2019 yılında akıllara durgunluk veren bir olay gündeme gelmişti.

Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

19 yaşında evden kaçan kızını aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Zeynep Ergül, bir anda kendini üç yıl önceki cinayet soruşturmasının ortasında bulmuştu.

Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Kısa sürede kızına ulaşan Zeynep Ergül, 2017 yılından beri kayıp olan Mehmet Muharrem Elbay dosyasının açılmasına sebep olmuştu.

Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

O zamanlar Zeynep Ergül'ün yayına bağlanan kızı annesinin engelli raporu alarak dilencilik yapmak için çeşitli yalanlar söylediğini anlatınca herkesin ağzı açık kalmıştı.

Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Zeynep Ergül ise gırtlak kanseri, görme ve duyma kaybı gibi pek çok sağlık sorunuyla mücadele ettiğini anlatmıştı.

Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

O dönemde felçli olduğunu iddia eden Zeynep Ergül, canlı yayında bayılma numaraları yapmıştı.

Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Canlı yayına bağlanan bazı izleyiciler ise Zeynep Ergül, kaçakçılık ve fuhuş yaptığını iddia etmişti.

Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Yıllar önce işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayeti Zeynep Ergül sayesinde şans eseri ortaya çıkmıştı.

Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Zeynep Ergül'ün 2017 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'in cinayetiyle ilgili ailesine gözdağı vermek için programa katıldığı ortaya çıkmıştı.

Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Zeynep Ergül'ün eski eşi de cinayetin içinde olan isimlerden biriydi ve programın ilerleyip çok ses getirmesine dayanamayarak cinayeti itiraf etmişti.

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