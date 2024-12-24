Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2019 yılında akıllara durgunluk veren bir olay gündeme gelmişti.
19 yaşında evden kaçan kızını aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Zeynep Ergül, bir anda kendini üç yıl önceki cinayet soruşturmasının ortasında bulmuştu.
Kısa sürede kızına ulaşan Zeynep Ergül, 2017 yılından beri kayıp olan Mehmet Muharrem Elbay dosyasının açılmasına sebep olmuştu.
O zamanlar Zeynep Ergül'ün yayına bağlanan kızı annesinin engelli raporu alarak dilencilik yapmak için çeşitli yalanlar söylediğini anlatınca herkesin ağzı açık kalmıştı.
Zeynep Ergül ise gırtlak kanseri, görme ve duyma kaybı gibi pek çok sağlık sorunuyla mücadele ettiğini anlatmıştı.
Canlı yayına bağlanan bazı izleyiciler ise Zeynep Ergül, kaçakçılık ve fuhuş yaptığını iddia etmişti.
Yıllar önce işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayeti Zeynep Ergül sayesinde şans eseri ortaya çıkmıştı.
Zeynep Ergül'ün 2017 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'in cinayetiyle ilgili ailesine gözdağı vermek için programa katıldığı ortaya çıkmıştı.