Ayşe Dinçer stüdyoda bayıldı! Korku dolu anlar...

Derya Taşbaşı'nın sunumuyla atv ekranına gelen Mutfak Bahane'de haftanın heyecanı devam ederken talihsiz bir olay yaşandı.
Yakın zamanda ameliyat geçirdiği öğrenilen Ayşe Dinçer'in acı içinde yere yığılması yarışmacıları korkuttu.
Haftalardır başarılı bir şekilde yarışan ve çok sevilen Ayşe Dinçer'in ardından stüdyoda gözyaşları sel oldu.
Yarışmaya bir süre ara verildi. Verilen aranın ardından tedavisi tamamlanan Ayşe Dinçer zorlukla stüdyoya geri döndü. Ailesi ve doktoru ile birlikte aldığı karar ile sağlık sebebiyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.
Başarılı bir hafta geçiren Ayşe Dinçer hafta finalinde on bileziğin de sahibi olarak yarışmaya veda etti.