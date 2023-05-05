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MUTFAK BAHANE GALERİ

Ayşe Dinçer stüdyoda bayıldı! Korku dolu anlar...

GİRİŞ TARİHİ: 05.05.2023, 16:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.05.2023, 16:34
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Ayşe Dinçer stüdyoda bayıldı! Korku dolu anlar...

Derya Taşbaşı'nın sunumuyla atv ekranına gelen Mutfak Bahane'de haftanın heyecanı devam ederken talihsiz bir olay yaşandı.

Ayşe Dinçer stüdyoda bayıldı! Korku dolu anlar...

Mutfak Bahane'nin sevilen yarışmacılarından Ayşe Dinçer, program sırasında acı içinde yere yığıldı.

Ayşe Dinçer stüdyoda bayıldı! Korku dolu anlar...

Yakın zamanda ameliyat geçirdiği öğrenilen Ayşe Dinçer'in acı içinde yere yığılması yarışmacıları korkuttu.

Ayşe Dinçer stüdyoda bayıldı! Korku dolu anlar...

Derya Taşbaşı olaya anında müdahale ederken sağlık görevlileri hemen stüdyoya davet edildi.

Ayşe Dinçer stüdyoda bayıldı! Korku dolu anlar...

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ayşe Dinçer ambulansa götürüldü.

Ayşe Dinçer stüdyoda bayıldı! Korku dolu anlar...

Haftalardır başarılı bir şekilde yarışan ve çok sevilen Ayşe Dinçer'in ardından stüdyoda gözyaşları sel oldu.

Ayşe Dinçer stüdyoda bayıldı! Korku dolu anlar...

Yarışmaya bir süre ara verildi. Verilen aranın ardından tedavisi tamamlanan Ayşe Dinçer zorlukla stüdyoya geri döndü. Ailesi ve doktoru ile birlikte aldığı karar ile sağlık sebebiyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.

Ayşe Dinçer stüdyoda bayıldı! Korku dolu anlar...

Başarılı bir hafta geçiren Ayşe Dinçer hafta finalinde on bileziğin de sahibi olarak yarışmaya veda etti.

Ayşe Dinçer stüdyoda bayıldı! Korku dolu anlar...

Mutfak Bahane'de yaşananları izlemek için tıklayın!

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