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NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU BÖLÜMLER
2 Aralık 2022, Cuma 00:20
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
2 Aralık 2022, Cuma

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Ticaret nasıl yapılmalı?

Peygamber Efendimizin ticaret ahlakı nasıldı?

Peygamber Efendimiz "Bizi Aldatan Bizden Değildir" sözü ile neyi vurgulamıştı?

DEVAMI
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru canlı yayınla Perşembe 00.20'de atv'de
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru canlı yayınla Perşembe 00.20'de atv'de
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