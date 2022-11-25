2 Aralık 2022, Cuma 00:20
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 2 Aralık 2022, Cuma
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.
Bu haftaki programında ise,
Ticaret nasıl yapılmalı?
Peygamber Efendimizin ticaret ahlakı nasıldı?
Peygamber Efendimiz "Bizi Aldatan Bizden Değildir" sözü ile neyi vurgulamıştı?