Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Ticaret nasıl yapılmalı?

Peygamber Efendimizin ticaret ahlakı nasıldı?

Peygamber Efendimiz "Bizi Aldatan Bizden Değildir" sözü ile neyi vurgulamıştı?