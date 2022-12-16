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NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU BÖLÜMLER
23 Aralık 2022, Cuma 00:20
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
23 Aralık 2022, Cuma

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Tekasür suresi'nin iniş nedeni nedir?

Tekasür suresi'nde dünyanın geçiciliğine niçin vurgu yapılmıştır?

İnsanlar kendilerine verilen nimet ve imkanlardan nasıl sorguya çekilecekler?

DEVAMI
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