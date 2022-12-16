Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Tekasür suresi'nin iniş nedeni nedir?

Tekasür suresi'nde dünyanın geçiciliğine niçin vurgu yapılmıştır?

İnsanlar kendilerine verilen nimet ve imkanlardan nasıl sorguya çekilecekler?