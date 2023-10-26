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NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU BÖLÜMLER
3 Kasım 2023, Cuma 00:20

Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
3 Kasım 2023, Cuma

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Dualar neden kabul olmaz?

İbrahim Ethem'in duaların kabul olmaması ile ilgili uyarıları nelerdir?

Hastalıklara karşı okunması tavsiye edilen dua hangisidir?

Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta Doğru'da…

DEVAMI
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru yeni bölümüyle Perşembe 00.20'de
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru yeni bölümüyle Perşembe 00.20'de
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