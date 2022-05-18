Nihat Hatipoğlu'ndan Şevval ayının önemi...

Ramazan ayından sonra en önemli ibadetlerin başında Şevval orucu gelir. Ramazan'dan sonra içinde bulunduğumuz ayın adı Şevval ayıdır. Şevval ayının 6 gün oruçları vardır. Şevval orucu Ramazan bayramından sonra aralıklarla veya bir anda tutulabilecek olan oruçtur. Şevval ayında her Perşembe ve Pazartesi günü oruç tutulursa bütün yıl oruç tutulmuş sayılır. Ramazan ayından sonra haftada 1 gün oruç tutulmalı, günlük ibadetler aksatılmamalıdır. Günlük ve haftalık maddi yardım faaliyetler ihmal edilmemelidir. Manevi ve dini hayatımıza katkı sunacak kitaplar okunmalıdır. Küçük surelerden başlayarak, Kur'an-ı Kerim ezberi yapılmalıdır. Günlük hayatta daha sakin ve hoşgörülü olunmalıdır.