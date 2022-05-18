ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU GALERİ

Nihat Hatipoğlu'ndan Şevval ayının önemi...

GİRİŞ TARİHİ: 18.05.2022, 15:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.05.2022, 15:44
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Nihat Hatipoğlu'ndan Şevval ayının önemi...

Ramazan ayından sonra en önemli ibadetlerin başında Şevval orucu gelir.

Nihat Hatipoğlu'ndan Şevval ayının önemi...

Ramazan'dan sonra içinde bulunduğumuz ayın adı Şevval ayıdır.

Nihat Hatipoğlu'ndan Şevval ayının önemi...

Şevval ayının 6 gün oruçları vardır.

Nihat Hatipoğlu'ndan Şevval ayının önemi...

Şevval orucu Ramazan bayramından sonra aralıklarla veya bir anda tutulabilecek olan oruçtur.

Nihat Hatipoğlu'ndan Şevval ayının önemi...

Şevval ayında her Perşembe ve Pazartesi günü oruç tutulursa bütün yıl oruç tutulmuş sayılır.

Nihat Hatipoğlu'ndan Şevval ayının önemi...

Ramazan ayından sonra haftada 1 gün oruç tutulmalı, günlük ibadetler aksatılmamalıdır.

Nihat Hatipoğlu'ndan Şevval ayının önemi...

Günlük ve haftalık maddi yardım faaliyetler ihmal edilmemelidir.

Nihat Hatipoğlu'ndan Şevval ayının önemi...

Manevi ve dini hayatımıza katkı sunacak kitaplar okunmalıdır.

Nihat Hatipoğlu'ndan Şevval ayının önemi...

Küçük surelerden başlayarak, Kur'an-ı Kerim ezberi yapılmalıdır.

Nihat Hatipoğlu'ndan Şevval ayının önemi...

Günlük hayatta daha sakin ve hoşgörülü olunmalıdır.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN