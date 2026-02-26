DİZİLER
YENİ DİZİLER
A.B.İ.
Kuruluş Orhan
Aynı Yağmur Altında
atv KLASİKLERİ
PROGRAMLAR
PROGRAMLAR
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Esra Erol'da
Mutfak Bahane
Kim Milyoner Olmak İster?
Dizi TV
Nihat Hatipoğlu Programları
Akika ve Sahara
Mevlid ve Süleyman Çelebi
atv Haber
atv Haber
atv Ana Haber
atv Gün Ortası
Kahvaltı Haberleri
atv'de Hafta Sonu
YAYIN AKIŞI
CANLI YAYIN
Kim Milyoner Olmak İster?
11
BİLDİRİMLER
Kuruluş Orhan
YENİ FRAGMAN
Aynı Yağmur Altında
YENİ FRAGMAN
atv Ana Haber
YENİ BÖLÜM
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
YENİ BÖLÜM
Esra Erol'da
YENİ BÖLÜM
Mutfak Bahane
YENİ BÖLÜM
atv Gün Ortası
YENİ BÖLÜM
Müge Anlı ile Tatlı Sert
YENİ BÖLÜM
Kahvaltı Haberleri
YENİ BÖLÜM
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
YENİ BÖLÜM
Kuruluş Orhan
YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
ÜZGÜNÜZ!
Adblocker kullandığınız için şu an atv.com.tr içeriklerine erişemiyorsunuz.
Adblocker'ı kapatmak için tıklayın!
26 Şubat 2026, Perşembe
18:30
Peygamber Efendimiz'in sığınma duası
BÖLÜMLER
BUNLARI DA İZLE
13 Şubat 2026, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
30 Ocak 2026, Cuma
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
23 Ocak 2026, Cuma
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
9 Ocak 2026, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
12 Aralık 2025, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
5 Aralık 2025, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
28 Kasım 2025, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
21 Kasım 2025, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
13 Kasım 2025, Perşembe
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
7 Kasım 2025, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
31 Ekim 2025, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
24 Ekim 2025, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
17 Ekim 2025, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
10 Ekim 2025, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
3 Ekim 2025, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
10 Ocak 2025, Cuma
442. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
14 Eylül 2024, Cumartesi
0. Bölüm Fragmanı
Mevlit Kandili Özel
15 Eylül 2023, Cuma
397. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
1 Ekim 2021, Cuma
335. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
9 Eylül 2021, Perşembe
332. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
25 Haziran 2021, Cuma
331. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
18 Haziran 2021, Cuma
330. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
4 Haziran 2021, Cuma
329. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
4 Haziran 2021, Cuma
328. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
28 Mayıs 2021, Cuma
327. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
21 Mayıs 2021, Cuma
326. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
9 Nisan 2021, Cuma
325. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
2 Nisan 2021, Cuma
324. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
26 Mart 2021, Cuma
323. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
19 Mart 2021, Cuma
322. Bölüm Fragmanı
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
GALERİLER
TÜMÜ
31 Ağustos 2022, Çarşamba
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizi anlatıyor
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
22 Ağustos 2022, Pazartesi
Nihat Hatipoğlu, teheccüd namazını anlatıyor...
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
08 Ağustos 2022, Pazartesi
Nihat Hatipoğlu, cehenneme girecek kişileri anlatıyor...
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
04 Ağustos 2022, Perşembe
Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizin özelliklerini anlatıyor...
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
ARAMA
CANLI YAYIN