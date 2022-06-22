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NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU KISA VİDEO
23 Haziran 2022, Perşembe 00:00
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru canlı yayınla Perşembe 01.00'de atv'de

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru canlı yayınla Perşembe 01.00'de atv'de

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Tekasür suresi'nin iniş nedeni nedir?

Tekasür suresi'nde dünyanın geçiciliğine niçin vurgu yapılmıştır?

İnsanlar kendilerine verilen nimet ve imkanlardan nasıl sorguya çekilecekler?

DEVAMI
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
SON BÖLÜMÜ İZLE Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
17 Haziran 2022, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
10 Haziran 2022, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
3 Haziran 2022, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
18 Haziran 2021, Cuma
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
4 Haziran 2021, Cuma
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
4 Haziran 2021, Cuma
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
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