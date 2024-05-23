23 Mayıs 2024, Perşembe 00:00
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru Perşembe 00.20'de atv'de
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti’nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.
Bu haftaki programında ise,
İnsanın dost bildiği en büyük düşmanı kimdir?
Nefis insanı nasıl kandırır?
İnsan nefis muhasebesini nasıl yapmalı?
Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta Doğru'da…
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