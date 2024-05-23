Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru Perşembe 00.20'de atv'de

Bu haftaki programında ise,

İnsanın dost bildiği en büyük düşmanı kimdir?

Nefis insanı nasıl kandırır?

İnsan nefis muhasebesini nasıl yapmalı?

Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta Doğru'da…