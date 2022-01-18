Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru yeni bölümüyle Perşembe 00.20'de atv'de!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti’nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Peygamber Efendimizin dış görünüşüyle ilgili özellikleri nelerdir?

Ravza-ı Mutahhara ve Hücre-i Saadet ile ilgili merak edilenler…

Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta Doğru…