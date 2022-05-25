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NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU KISA VİDEO
26 Mayıs 2022, Perşembe 00:00
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru yeni bölümüyle Perşembe 00.20'de atv'de

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru yeni bölümüyle Perşembe 00.20'de atv'de

Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Lanet etmek nedir?

Dinimizin lanet etmeye bakışı nedir?

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kimleri lanetliyor?

DEVAMI
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
SON BÖLÜMÜ İZLE Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
20 Mayıs 2022, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
13 Mayıs 2022, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
6 Mayıs 2022, Cuma
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
18 Haziran 2021, Cuma
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
4 Haziran 2021, Cuma
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
4 Haziran 2021, Cuma
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
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