Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru yeni bölümüyle Perşembe 00.20'de atv'de

Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Lanet etmek nedir?

Dinimizin lanet etmeye bakışı nedir?

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kimleri lanetliyor?