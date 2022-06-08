Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru yeni bölümüyle Perşembe 00.20'de atv'de

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Şeytanın yoldan çıkarma metotları nelerdir?

Kelime-i tevhid'in faziletleri nelerdir?

İnsanların en kötüleri kimlerdir?