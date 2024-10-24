24 Ekim 2024, Perşembe 23:00
Şehitlerimize başsağlığı mesajı
"Müslüman Türk Milleti, bu halk, bu coğrafya, bu bayrak, bu ezan Allah'ın izniyle yere düşmeyecek! Hiçbir zalimin gücü de ne dinimize ne toprağımıza zarar veremeyecek..."
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından çok özel ve çarpıcı hikâyeleri izleyicileriyle paylaşıyor. Peygamberler tarihi, o döneme ait olaylar, mucizeler ve dualarla ilgili bilgiler veriyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, her Perşembe canlı yayınla atv ekranlarında…
Daha Fazla Göster ...