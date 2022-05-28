Nihat Hatipoğlu'ndan İddet süresi ile ilgili önemli bilgiler

İddet, evliliğin ölüm, boşanma veya fesih sebeplerinden sona ermesiyle yeniden evlenebilmek için kadının beklemek zorunda olduğu süredir. İslam'da kadının iddet süresi, evliliğin sona erme sebebine göre değişiklik göstermektedir. Evlilik kocanın ölümüyle sona ermişse, kadın dört ay on gün iddet bekler. İddet süresi bitmeden kadın evlilik yoluna giremez. Erkeğin, iddet süresi bitmeden kadına evlilik talebinde bulunması dinimizce haramdır. Hamile kadının iddeti doğuma kadardır. Boşanan kadınların iddeti, eğer hamile değilse üç hayız süresidir. Normal hayız gören kadınlarda üç ay kadar bir sürede gerçekleşir.