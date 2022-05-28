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NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET GALERİ

Nihat Hatipoğlu'ndan İddet süresi ile ilgili önemli bilgiler

GİRİŞ TARİHİ: 28.05.2022, 23:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.05.2022, 23:41
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Nihat Hatipoğlu'ndan İddet süresi ile ilgili önemli bilgiler

İddet, evliliğin ölüm, boşanma veya fesih sebeplerinden sona ermesiyle yeniden evlenebilmek için kadının beklemek zorunda olduğu süredir.

Nihat Hatipoğlu'ndan İddet süresi ile ilgili önemli bilgiler

İslam'da kadının iddet süresi, evliliğin sona erme sebebine göre değişiklik göstermektedir.

Nihat Hatipoğlu'ndan İddet süresi ile ilgili önemli bilgiler

Evlilik kocanın ölümüyle sona ermişse, kadın dört ay on gün iddet bekler.

Nihat Hatipoğlu'ndan İddet süresi ile ilgili önemli bilgiler

İddet süresi bitmeden kadın evlilik yoluna giremez.

Nihat Hatipoğlu'ndan İddet süresi ile ilgili önemli bilgiler

Erkeğin, iddet süresi bitmeden kadına evlilik talebinde bulunması dinimizce haramdır.

Nihat Hatipoğlu'ndan İddet süresi ile ilgili önemli bilgiler

Hamile kadının iddeti doğuma kadardır.

Nihat Hatipoğlu'ndan İddet süresi ile ilgili önemli bilgiler

Boşanan kadınların iddeti, eğer hamile değilse üç hayız süresidir. Normal hayız gören kadınlarda üç ay kadar bir sürede gerçekleşir.

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