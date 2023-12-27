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atv Ana Haber
YENİ BÖLÜM
Esra Erol'da
YENİ BÖLÜM
Mutfak Bahane
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atv Gün Ortası
YENİ BÖLÜM
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet yeni bölümüyle Pazar 10.00'da atv'de
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