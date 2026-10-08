Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor yeni bölümüyle Cuma 08.30'da atv'de!

Bu haftaki programında ise,

Neler israftır?

İsraf etmemek için nelere dikkat edilmeli?

Peygamber Efendimiz israfa karşı insanları nasıl uyarmıştır?

Sorular, canlı telefon bağlantıları ve merak ettiğiniz her şey "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" da…