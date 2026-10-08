9 Ekim 2026, Cuma 08:30
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor yeni bölümüyle Cuma 08.30'da atv'de!
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu programa özel ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırıyor.
Bu haftaki programında ise,
Neler israftır?
İsraf etmemek için nelere dikkat edilmeli?
Peygamber Efendimiz israfa karşı insanları nasıl uyarmıştır?
Sorular, canlı telefon bağlantıları ve merak ettiğiniz her şey "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" da…
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