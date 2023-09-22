ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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SAFİR GALERİ

4. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.09.2023, 15:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.09.2023, 15:46
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4. Bölüm Foto Galeri

Vural'ın evine baskın yapmasına çok sinirlenen Ömer, Vural'la ipleri kopartma noktasına gelir.

4. Bölüm Foto Galeri

Vural cephesinde gerginlik tırmanır.

4. Bölüm Foto Galeri

Okan işin içinden kendi başına çıkmak isterken her şeyin daha da sarpa sarmasına sebep olur.

4. Bölüm Foto Galeri

Ateş'in Feraye'yle evleneceğini öğrenen Gülfem bu evliliğe onay vermezken, Ömer bu evlilik olacak diye resti çeker.

4. Bölüm Foto Galeri

Bu arada Yaman, Feraye'yi her şeyi arkalarında bırakıp gitmek için ikna etmeye çabalar.

4. Bölüm Foto Galeri

Feraye tüm olanlardan sonra aşkına yenik düşecek midir?

4. Bölüm Foto Galeri

Safir yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de.

4. Bölüm Foto Galeri

4. Bölüm Foto Galeri

4. Bölüm Foto Galeri

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