ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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SAFİR GALERİ

7. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 13.10.2023, 17:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.10.2023, 17:33
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7. Bölüm Foto Galeri

Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer.

7. Bölüm Foto Galeri

Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir.

7. Bölüm Foto Galeri

Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi?

7. Bölüm Foto Galeri

Feraye Yaman'a ne anlatacak? Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir.

7. Bölüm Foto Galeri

Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar.

7. Bölüm Foto Galeri

Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.

7. Bölüm Foto Galeri

İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural), Müfit Kayacan (Ömer), Nur Yazar (Cemile), Can Bartu Arslan (Okan), Gizem Sevim (Aleyna), Münir Can Cindoruk (Çetin)

7. Bölüm Foto Galeri

Safir yeni bölümleriyle her Pazartesi 20.00'de atv'de

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