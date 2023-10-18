Feraye, Ateş'i bırakıp Yaman'a mı dönecek?

Gülsoy ailesinin ortanca oğlu Yaman, ağabeyi Ateş'in Amerika'dan dönmesiyle çocukluk aşkı Feraye'ye evlilik teklif etmek ister.
Ancak Yaman iş ortakları Vural'ın oğlu Bora ile kavga ederken küçük kardeşi Okan, Yaman'ı korumak için Bora'yı ağır yaralar.
Bora'yı göle atarken olay anına şahit olan Feraye'nin üvey annesi Cemile, Yaman'ı tehdit ederek kızı Aleyna ile evlenmeye zorlar.
Sevdiği kadının üvey kardeşi ile evlenen Yaman, hem Feraye'yi hem de ailesini büyük bir şoka uğratır.
Durumu öğrenen Feraye hayatından vazgeçme noktasına gelmişken, kendini alevlerin arasına bırakır ve Gülsoylar'ın büyük oğlu Ateş onu kurtarır.
Feraye'nin kendini öldürmek istemesinden habersiz olan Yaman aşkını kalbine gömer ve Aleyna'ya yıldırım nikahı kıyar.
Feraye bebeği gizlice dünyaya getirmek için İstanbul'a gitme planı yapar. Ama Çetin, Feraye'yi babasını huzurevine yerleştirmekle tehdit edip gitmesine mani olur.