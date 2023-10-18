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Feraye, Ateş'i bırakıp Yaman'a mı dönecek?

GİRİŞ TARİHİ: 18.10.2023, 16:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.10.2023, 17:11
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Feraye, Ateş'i bırakıp Yaman'a mı dönecek?

Gülsoy ailesinin ortanca oğlu Yaman, ağabeyi Ateş'in Amerika'dan dönmesiyle çocukluk aşkı Feraye'ye evlilik teklif etmek ister.

Feraye, Ateş'i bırakıp Yaman'a mı dönecek?

Ancak Yaman iş ortakları Vural'ın oğlu Bora ile kavga ederken küçük kardeşi Okan, Yaman'ı korumak için Bora'yı ağır yaralar.

Feraye, Ateş'i bırakıp Yaman'a mı dönecek?

Bora'yı göle atarken olay anına şahit olan Feraye'nin üvey annesi Cemile, Yaman'ı tehdit ederek kızı Aleyna ile evlenmeye zorlar.

Feraye, Ateş'i bırakıp Yaman'a mı dönecek?

Sevdiği kadının üvey kardeşi ile evlenen Yaman, hem Feraye'yi hem de ailesini büyük bir şoka uğratır.

Feraye, Ateş'i bırakıp Yaman'a mı dönecek?

Durumu öğrenen Feraye hayatından vazgeçme noktasına gelmişken, kendini alevlerin arasına bırakır ve Gülsoylar'ın büyük oğlu Ateş onu kurtarır.

Feraye, Ateş'i bırakıp Yaman'a mı dönecek?

Bağ evindeki yangından Ateş sayesinde kurtulan Feraye, kendine geldiğinde hamile olduğunu öğrenir.

Feraye, Ateş'i bırakıp Yaman'a mı dönecek?

Ateş, Feraye'nin sırrını saklar ve bebekten kimseye söz etmez.

Feraye, Ateş'i bırakıp Yaman'a mı dönecek?

Feraye'nin kendini öldürmek istemesinden habersiz olan Yaman aşkını kalbine gömer ve Aleyna'ya yıldırım nikahı kıyar.

Feraye, Ateş'i bırakıp Yaman'a mı dönecek?

Feraye bebeği gizlice dünyaya getirmek için İstanbul'a gitme planı yapar. Ama Çetin, Feraye'yi babasını huzurevine yerleştirmekle tehdit edip gitmesine mani olur.

Feraye, Ateş'i bırakıp Yaman'a mı dönecek?

Ateş hem dedesine boyun eğmemek hem de Feraye'ye sahip çıkmak adına gidip Feraye'ye evlenme teklifi eder.

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