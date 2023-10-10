İlhan Şen, Ateş Gülsoy’u anlatıyor

İlk bölümler genelde oyuncular tarafından kafa karışıklığına neden olur, herkes bir şey arar, bir şey bulmaya çalışır.
Onun telaşı var ama çok güzel bir telaştır bu. Herkes kafası dolu bir şekilde dolaşıp birbiri ile en iyi doğru etkileşimi kurmaya çalışıyor. Burasının keyfini çıkarmaya, işin keyfini çıkarmaya, birbirimizin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz.
Ateş'in kendi kararları var, kendi doğruları var. Boyunduruk altına girmeyi sevmeyen bir karakter. Mücadele eden bir karakter.
Şehir zaten çok büyük, marka işlerin çekildiği bir şehir. O yüzden çok alışıklar ve çok vâkıflar bu duruma. Beni ve diğer oyuncu arkadaşlarımı yaptığımız diğer işlerden tanıyanlar zaten şehirde fazlasıyla var.