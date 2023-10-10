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İlhan Şen, Ateş Gülsoy’u anlatıyor

GİRİŞ TARİHİ: 10.10.2023, 15:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.10.2023, 15:37
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İlhan Şen, Ateş Gülsoy’u anlatıyor

Safir dizisinin Ateş karakterine hayat veren İlhan Şen ile özel röportaj.

İlhan Şen, Ateş Gülsoy’u anlatıyor

Yeni bir iş yeni bir yerdesiniz. Neler düşünüyorsunuz?

İlhan Şen, Ateş Gülsoy’u anlatıyor

İlk bölümler genelde oyuncular tarafından kafa karışıklığına neden olur, herkes bir şey arar, bir şey bulmaya çalışır.

İlhan Şen, Ateş Gülsoy’u anlatıyor

Onun telaşı var ama çok güzel bir telaştır bu. Herkes kafası dolu bir şekilde dolaşıp birbiri ile en iyi doğru etkileşimi kurmaya çalışıyor. Burasının keyfini çıkarmaya, işin keyfini çıkarmaya, birbirimizin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz.

İlhan Şen, Ateş Gülsoy’u anlatıyor

Ateş nasıl bir karakter?

İlhan Şen, Ateş Gülsoy’u anlatıyor

Ateş'in kendi kararları var, kendi doğruları var. Boyunduruk altına girmeyi sevmeyen bir karakter. Mücadele eden bir karakter.

İlhan Şen, Ateş Gülsoy’u anlatıyor

Nevşehir'de nasıl karşılandınız?

İlhan Şen, Ateş Gülsoy’u anlatıyor

Şehir zaten çok büyük, marka işlerin çekildiği bir şehir. O yüzden çok alışıklar ve çok vâkıflar bu duruma. Beni ve diğer oyuncu arkadaşlarımı yaptığımız diğer işlerden tanıyanlar zaten şehirde fazlasıyla var.

İlhan Şen, Ateş Gülsoy’u anlatıyor

Umarım bu işin hepimize, öncelikle şehre, bize, kanala, seyirciye çok güzel getirileri olur.

İlhan Şen, Ateş Gülsoy’u anlatıyor

Kadro hakkında neler söylemek istersiniz?

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