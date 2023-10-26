Özge Yağız en sevilen Feraye sahnelerini yorumladı

Herkese merhabalar en çok izlenen Feraye sahnelerinden bir edit hazırlamışlar birlikte onu izleyeceğiz. Bakalım kamera arkasında neler yaşamışız.
Başta Burak yalan söylemeye o kadar ikna olmadı ki çok duysal ve çok düzgün bir yerden oynadı. Sonrasında böyle bir şey çıktı ortaya. O duygu durumundan daha çok etkilendik.
Bu sahneyi senaryo ilk geldiğinde bize, daha dizi çekimleri bile başlamadan okuduğumda, çok etkilenmiştim, çekerken de çok etkilendim.
Hangi kadının başına gelir böyle bir şey diye 30 kere soruyorsunuz kendinize. Sevdiğiniz adamın ağabeyi size evlenme teklif ediyor inanılmaz.
Uzun süredir Kapadokya'da olduğumuzdan sanırım, normalde bu sahil kıyısında çekim yaptığımız yerler benim yaşadığım yere de çok yakın İstanbul'da. Ama ilk kez İstanbul'a gitmiş olmanın o Feraye'nin heyecanının o kadar çok hissettim ki.
Sanırım Kapadokya'yı çok benimsemişiz ve buraya çok alışmışız. O yüzden İstanbul'a gitmek bizi inanılmaz yükseltti.