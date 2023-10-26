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Özge Yağız en sevilen Feraye sahnelerini yorumladı

GİRİŞ TARİHİ: 26.10.2023, 10:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.10.2023, 13:51
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Özge Yağız en sevilen Feraye sahnelerini yorumladı

Herkese merhabalar en çok izlenen Feraye sahnelerinden bir edit hazırlamışlar birlikte onu izleyeceğiz. Bakalım kamera arkasında neler yaşamışız.

Özge Yağız en sevilen Feraye sahnelerini yorumladı

Bu sahnede, çok zorlandık başta. Hem mizansenden dolayı hem repliklerden dolayı.

Özge Yağız en sevilen Feraye sahnelerini yorumladı

Başta Burak yalan söylemeye o kadar ikna olmadı ki çok duysal ve çok düzgün bir yerden oynadı. Sonrasında böyle bir şey çıktı ortaya. O duygu durumundan daha çok etkilendik.

Özge Yağız en sevilen Feraye sahnelerini yorumladı

Bu sahneyi senaryo ilk geldiğinde bize, daha dizi çekimleri bile başlamadan okuduğumda, çok etkilenmiştim, çekerken de çok etkilendim.

Özge Yağız en sevilen Feraye sahnelerini yorumladı

Hangi kadının başına gelir böyle bir şey diye 30 kere soruyorsunuz kendinize. Sevdiğiniz adamın ağabeyi size evlenme teklif ediyor inanılmaz.

Özge Yağız en sevilen Feraye sahnelerini yorumladı

Uzun süredir Kapadokya'da olduğumuzdan sanırım, normalde bu sahil kıyısında çekim yaptığımız yerler benim yaşadığım yere de çok yakın İstanbul'da. Ama ilk kez İstanbul'a gitmiş olmanın o Feraye'nin heyecanının o kadar çok hissettim ki.

Özge Yağız en sevilen Feraye sahnelerini yorumladı

Sanırım Kapadokya'yı çok benimsemişiz ve buraya çok alışmışız. O yüzden İstanbul'a gitmek bizi inanılmaz yükseltti.

Özge Yağız en sevilen Feraye sahnelerini yorumladı

Sürat teknesi müthiş bir şey. Ve Burak'ın ilk sürat teknesi kullanışıydı, o kadar iyi kullandı ki.

Özge Yağız en sevilen Feraye sahnelerini yorumladı

Çok üzücü ya. Ama Yaman bunu hak etti, kimse kusura bakmasın.

Özge Yağız en sevilen Feraye sahnelerini yorumladı

İlk bölümler Feraye için gerçekten çok zordu.

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