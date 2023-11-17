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Özge Yağız ve İlhan Şen ile Hanginiz Daha? Challenge

GİRİŞ TARİHİ: 17.11.2023, 16:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.11.2023, 16:35
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Özge Yağız ve İlhan Şen ile Hanginiz Daha? Challenge

Safir dizisinin başarılı oyuncularından İlhan Şen ve Özge Yağız "Hanginiz Daha?" konsepti için bir araya geldi. Feraye mi daha cesur yoksa Ateş mi? İşte Safir'in yıldızlarının cevapları...

Özge Yağız ve İlhan Şen ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha sıcakkanlı?
İlhan Şen: O
Özge Yağız: Ben

Özge Yağız ve İlhan Şen ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha çok depresyona girer?
İlhan Şen: O
Özge Yağız: Ben

Özge Yağız ve İlhan Şen ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha cesur?
İlhan Şen: Ben
Özge Yağız: O

Özge Yağız ve İlhan Şen ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha romantik?
İlhan Şen: O
Özge Yağız: Ben

Özge Yağız ve İlhan Şen ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha takıntılı?
İlhan Şen: Ben
Özge Yağız: O

Özge Yağız ve İlhan Şen ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha hırslı?
İlhan Şen: Ben
Özge Yağız: O

Özge Yağız ve İlhan Şen ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha kuralcı?
İlhan Şen: Ben
Özge Yağız: O

Özge Yağız ve İlhan Şen ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha yardımsever?
İlhan Şen: O
Özge Yağız: Ben

Özge Yağız ve İlhan Şen ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha sabırlı?
İlhan Şen: Ben. Feraye mi daha sabırlı Ateş'ten?
Özge Yağız: Ben. Bence Feraye herkesten daha sabırlı.

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