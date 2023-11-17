Özge Yağız ve İlhan Şen ile Hanginiz Daha? Challenge

Safir dizisinin başarılı oyuncularından İlhan Şen ve Özge Yağız 'Hanginiz Daha?' konsepti için bir araya geldi. Feraye mi daha cesur yoksa Ateş mi? İşte Safir'in yıldızlarının cevapları... Hanginiz daha sıcakkanlı? Hanginiz daha çok depresyona girer? Hanginiz daha cesur? Hanginiz daha romantik? Hanginiz daha takıntılı? Hanginiz daha hırslı? Hanginiz daha kuralcı? Hanginiz daha yardımsever? Hanginiz daha sabırlı? Hanginiz daha şanslı? Hanginiz daha güvenilir? Hanginiz daha haklı? Hanginiz daha zorda kalan taraf? Hanginiz çok daha acı çekiyor? Hanginiz daha gözü kara? Hanginiz daha fedakar? Hanginiz daha masum? Hanginiz çok daha affedici? Hanginiz çok daha şaşırtacak? Hanginiz daha güzel?