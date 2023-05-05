-
Duygu Sağlam
Adalet Partisi
Manisa
-
Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Manisa
-
İsmail Hakkı Bakır
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi
Manisa
-
Mehmet Emin Ayanoğlu
Genç Parti
Manisa
-
Arif Sevinç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Manisa
-
İbrahim Yaygel
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Şenol Sunat
İyi Parti
Manisa
-
Mehmet Emin Önal
Mehmet Emin Önal
Manisa
-
Fidel Okan
Memleket Partisi
Manisa
-
Osman Can
Millet Partisi
Manisa
-
Erkan Akçay
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Musa Görgün
Sol Parti
Manisa
-
Çağatay Çelenkli
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Turgay Tunç
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Mustafa Daban
Vatan Partisi
Manisa
-
Hakan Lalebaş
Yeniden Refah Partisi
Manisa
-
Ender Ragıp Arslan
Yenilik Partisi
Manisa
-
Habip Eksik
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Mevlüt Özer
Zafer Partisi
Manisa
-
Buse Nur Taşkıran
Adalet Partisi
Manisa
-
Murat Baybatur
Adalet ve Kalkınma Partisi
Manisa
-
Ahmet Mustafa Süzer
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Manisa
-
Erkan Dursun
Genç Parti
Manisa
-
Özlem Özaydın
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Hasan Eryılmaz
İyi Parti
Manisa
-
Lamiha Öztürk
Memleket Partisi
Manisa
-
Bayram Bınarcı
Millet Partisi
Manisa
-
Şaban Kahraman
Milli Yol Partisi
Manisa
-
Ali Uçak
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Nihat Durak
Nihat Durak
Manisa
-
Nadir Güven
Sol Parti
Manisa
-
Çayan Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Onur Özcan
Vatan Partisi
Manisa
-
Doğan Tayyip Karakelle
Yeniden Refah Partisi
Manisa
-
Ayhan Demir
Yenilik Partisi
Manisa
-
Zübeyde Tarlabölen
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Mehmet Anıl Korkmaz
Zafer Partisi
Manisa
-
İsmail Acıkgöz
Adalet Partisi
Manisa
-
Tamer Akkal
Adalet ve Kalkınma Partisi
Manisa
-
Cengiz Apaydın
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Bekir Başevirgen
Cumhuriyet Halk Partisi
Manisa
-
Metin Akar
Genç Parti
Manisa
-
Hakan Kırkulak
Hakan Kırkulak
Manisa
-
Kadir Özaydın
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi
İyi Parti
Manisa
-
Gülnur Efe
Memleket Partisi
Manisa
-
Ali Arı
Millet Partisi
Manisa
-
Seda Karabağlık
Milli Yol Partisi
Manisa
-
Şehnaz Güvendik Arık
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
İrem İlyas
Sol Parti
Manisa
-
Mizgin Vural
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Meryem Oskay
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Göknur Kılıç
Vatan Partisi
Manisa
-
Adil Duru
Yeniden Refah Partisi
Manisa
-
Tolgahan Öztürk
Yenilik Partisi
Manisa
-
Gülsüm Çolak
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Elmas Akay
Zafer Partisi
Manisa
-
Fatih Kuramaz
Adalet Partisi
Manisa
-
Ahmet Mücahit Arınç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Manisa
-
Cihan Özcan
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Selma Aliye Kavaf
Cumhuriyet Halk Partisi
Manisa
-
İsmail Turanlı
Genç Parti
Manisa
-
Derviş Korkmaz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Manisa
-
Hakan Çavuşoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Kasım Utku Aktürk
Memleket Partisi
Manisa
-
Dudu Gülşen Özer
Millet Partisi
Manisa
-
Altan Ünsal
Milli Yol Partisi
Manisa
-
Mustafa Ünveren
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Cenk Cihan Bulut
Sol Parti
Manisa
-
Rezan Bali
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Adil Düzen
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
İshak Aykaç
Vatan Partisi
Manisa
-
Tolga Yamaklı
Yeniden Refah Partisi
Manisa
-
Emirhan Kalaycı
Yenilik Partisi
Manisa
-
Evin Günsel
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Ender Solhan
Zafer Partisi
Manisa
-
Ramazan Altınkaya
Adalet Partisi
Manisa
-
Mehmet Ali Özkan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Manisa
-
Ramazan Duman
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Musa Semih Balaban
Cumhuriyet Halk Partisi
Manisa
-
Mehmet Yoncu
Genç Parti
Manisa
-
Sebahattin Aydın
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Gürhan Özcan
İyi Parti
Manisa
-
Nida Arıkan
Memleket Partisi
Manisa
-
Hasan Bülbül
Millet Partisi
Manisa
-
Harun Yılmaz
Milli Yol Partisi
Manisa
-
Güngör Dincer
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Abdülkerim Özer
Sol Parti
Manisa
-
Sabahat Oğuz
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Mahmut Dölek
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Mustafa Palatır
Vatan Partisi
Manisa
-
Muharrem Hüseyin Çipiloğlu
Yeniden Refah Partisi
Manisa
-
Eda Koyuncu
Yenilik Partisi
Manisa
-
Kerem Taylan
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Hakan Aksüt
Zafer Partisi
Manisa
-
Deniz Oktay
Adalet Partisi
Manisa
-
Ayşe Nevin Sert
Adalet ve Kalkınma Partisi
Manisa
-
Yasin Sarı
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Neşe Zengin
Cumhuriyet Halk Partisi
Manisa
-
Volkan Şahin
Genç Parti
Manisa
-
Hasan Göçer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Manisa
-
İrfan Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Orkun Şıktaşlı
İyi Parti
Manisa
-
Burak Şengün
Memleket Partisi
Manisa
-
Nasuh Ali Özkara
Millet Partisi
Manisa
-
Gökhan Kılıç
Milli Yol Partisi
Manisa
-
Seval Başkesen
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Ülker Çavuşoğlu
Sol Parti
Manisa
-
Mehmet Horoz
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Ramazan Çalışkan
Vatan Partisi
Manisa
-
Yalçın Çapanik
Yeniden Refah Partisi
Manisa
-
Resul Çelik
Yenilik Partisi
Manisa
-
Ayşe Karagöz
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Alperen Terzioğlu
Zafer Partisi
Manisa
-
Zeliha Eriş
Adalet Partisi
Manisa
-
Mürşit Gedizli
Adalet ve Kalkınma Partisi
Manisa
-
Aysun Helvacıoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Manisa
-
Ertuğrul Taşcılar
Genç Parti
Manisa
-
Cüneyt Ulugün
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Aslı Öz
İyi Parti
Manisa
-
Gökhan Duvan
Memleket Partisi
Manisa
-
Feyyaz Bardakçı
Millet Partisi
Manisa
-
Emel Aksoy
Milli Yol Partisi
Manisa
-
Hüseyin Şahin Erturun
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Şafak Kurt
Sol Parti
Manisa
-
Hüseyin Öner
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Mehmet Ozan Çetin
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Zümbül Almışlar
Vatan Partisi
Manisa
-
Muhammet Emin Güler
Yeniden Refah Partisi
Manisa
-
Salih Gürlan
Yenilik Partisi
Manisa
-
Ayşe Gül
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Doğukan Dönmez
Zafer Partisi
Manisa
-
Akif Kır
Adalet Partisi
Manisa
-
Fatih Katıöz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Manisa
-
Arif Uzunoğlu
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Seçil Ege
Cumhuriyet Halk Partisi
Manisa
-
Halil Ak
Genç Parti
Manisa
-
Özgür Yürekli
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Kazım Özsoy
İyi Parti
Manisa
-
Egemen Güner
Memleket Partisi
Manisa
-
Mümin Vatansever
Millet Partisi
Manisa
-
Mustafa Uçar
Milli Yol Partisi
Manisa
-
Nadi Sarı
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Hatice Bolat
Sol Parti
Manisa
-
Serpil Berber
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Sezen Karaboğa
Yeniden Refah Partisi
Manisa
-
Damla Şentürk
Yenilik Partisi
Manisa
-
Remziye Esen
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Halim Kelebek
Adalet Partisi
Manisa
-
Ahmet Palabıyık
Adalet ve Kalkınma Partisi
Manisa
-
Abdullah Ergin
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Şerif Akmeşe
Cumhuriyet Halk Partisi
Manisa
-
Muhammed Akkoyun
Genç Parti
Manisa
-
Onur Dalıcı
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Birgül Bozkurt
İyi Parti
Manisa
-
Sabire Tokyay
Millet Partisi
Manisa
-
Ramazan Homan
Milli Yol Partisi
Manisa
-
Deniz Sevim
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Murat Muranlı
Sol Parti
Manisa
-
Simge Sava
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Muhammet Özer
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Ahmed Yesevi Kotku Köse
Vatan Partisi
Manisa
-
Ahmet Çakıl
Yeniden Refah Partisi
Manisa
-
Kerim Kurtoğlu
Yenilik Partisi
Manisa
-
İsmail Terut
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Kadirhan Öztinoğlu
Zafer Partisi
Manisa
-
Sevtap Beran
Adalet Partisi
Manisa
-
Yaşar Demirel
Adalet ve Kalkınma Partisi
Manisa
-
Süleyman Kanyılmaz
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
İlksen Özalper
Cumhuriyet Halk Partisi
Manisa
-
Murat Çaçur
Genç Parti
Manisa
-
Mehmet Doğan
İyi Parti
Manisa
-
Muhammed Caner Demir
Memleket Partisi
Manisa
-
Enver Güleç
Millet Partisi
Manisa
-
Kazım Sarı
Milli Yol Partisi
Manisa
-
Öztürk Demir
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Nihat Salman
Sol Parti
Manisa
-
Yağmur Eylül Sever
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Halil Kilimci
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Ramazan Akar
Yeniden Refah Partisi
Manisa
-
Ahmet Tetik
Yenilik Partisi
Manisa
-
Zehra Vezan Karabulut
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Mehmet Demirlek
Zafer Partisi
Manisa