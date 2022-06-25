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SEVMEK ZAMANI GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölümden kareler...

GİRİŞ TARİHİ: 25.06.2022, 11:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.06.2022, 11:17
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2. Bölüm Foto Galeri

Kağan'ın evli olduğundan habersiz Firuze, her geçen gün aşka biraz daha teslim olur.

2. Bölüm Foto Galeri

Yaşadığı hayatta kendini mahkûm gibi hisseden Kağan için ise zaman iyice daralmaktadır.

2. Bölüm Foto Galeri

Ailesini korumaya çalışan Feryat'ın ilişkisi geri dönülmez bir yola girerken, geçmişin kâbusları da bir türlü peşini bırakmamaktadır.

2. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Firuze'ye âşık olan Mehmet, kendini ciddi bir kararın eşiğinde bulur.

2. Bölüm Foto Galeri

Çiğdem'in hayatı iyice zorlaşmaya başlar ama Ömer onu yalnız bırakmaz.

2. Bölüm Foto Galeri

Kağan'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Leyla büyük bir savaş başlatmak üzere hazırlığa başlar.

2. Bölüm Foto Galeri

Sevmek Zamanı yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de

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