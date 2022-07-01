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SEVMEK ZAMANI GALERİ

3. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.07.2022, 16:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.07.2022, 17:00
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3. Bölüm Foto Galeri

Leyla'nın oyunu sonucu gerçeklerle yüzleşen Firuze, hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar.

3. Bölüm Foto Galeri

Sırrının ortaya çıktığından bihaber olan Kağan, Firuze'ye bir sürpriz hazırlar.

3. Bölüm Foto Galeri

Yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü bir türlü üzerinden atamayan Firuze'nin tek motivasyonu burs sınavını kazanıp Londra'ya gitmektir.

3. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Mehmet, kaderini tamamen değiştirecek bir tercih yapar.

3. Bölüm Foto Galeri

Taner ise Kağan ve Zeynep'i alt edecek planını uygulamaya koyar.

3. Bölüm Foto Galeri

Ömer'in de yardımıyla hayata tutunmaya çalışan Çiğdem, kendisini bekleyen trajediden habersizdir.

3. Bölüm Foto Galeri

Firuze'nin evli bir adamla olduğunu öğrenen Feryat büyük tepki gösterir.

3. Bölüm Foto Galeri

Bunun üzerine Firuze, Kağan ile buluştuğunda gerçeği bildiğini açıklar.

3. Bölüm Foto Galeri

Bundan sonra hiçbir şey Firuze ve Kağan için kolay olmayacaktır.

3. Bölüm Foto Galeri

Sevmek Zamanı yeni bölümüyle,

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