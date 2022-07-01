3. Bölüm Foto Galeri

Leyla'nın oyunu sonucu gerçeklerle yüzleşen Firuze, hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar. Sırrının ortaya çıktığından bihaber olan Kağan, Firuze'ye bir sürpriz hazırlar. Yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü bir türlü üzerinden atamayan Firuze'nin tek motivasyonu burs sınavını kazanıp Londra'ya gitmektir. Bu sırada Mehmet, kaderini tamamen değiştirecek bir tercih yapar. Taner ise Kağan ve Zeynep'i alt edecek planını uygulamaya koyar. Ömer'in de yardımıyla hayata tutunmaya çalışan Çiğdem, kendisini bekleyen trajediden habersizdir. Firuze'nin evli bir adamla olduğunu öğrenen Feryat büyük tepki gösterir. Bunun üzerine Firuze, Kağan ile buluştuğunda gerçeği bildiğini açıklar. Bundan sonra hiçbir şey Firuze ve Kağan için kolay olmayacaktır. Sevmek Zamanı yeni bölümüyle, Pazartesi 20.00'de atv'de