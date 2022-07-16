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SEVMEK ZAMANI GALERİ

5. Bölüm (Final) Foto Galeri

5. Bölümden yeni kareler

GİRİŞ TARİHİ: 16.07.2022, 11:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.07.2022, 11:39
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5. Bölüm (Final) Foto Galeri

Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir.

5. Bölüm (Final) Foto Galeri

Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir.

5. Bölüm (Final) Foto Galeri

Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden... Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar.

5. Bölüm (Final) Foto Galeri

Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder.

5. Bölüm (Final) Foto Galeri

Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder.

5. Bölüm (Final) Foto Galeri

Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır. Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?

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